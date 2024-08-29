興富發吊臂高空墜落軌道！中捷迎面撞上釀1死15傷　2工人遭起訴

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台中去年5月間發生離譜工安事件，一處施工建案的吊臂突然掉落在捷運軌道，導致行駛中的列車不幸撞上，釀成1死15傷慘劇，台中地檢署昨（28）日偵結後，依法起訴2名操作吊車的工人，至於興富發等公司則獲不起訴。據了解，興富發旗下「文心愛悅」建案位於32樓的重機吊臂，去年5月10日中午突然發生掉落，施工民眾聽聞巨響後，立刻探頭查看，只見吊臂先是砸破捷運遮光罩後，隨即與行駛中的列車發生碰撞，導致1人不幸罹難，並有15人受傷。檢警將工地的蔡姓負責人與7名工人帶回調查後，得知當天操作吊車的呂姓、許姓工人在施工時曾發現吊車的臨時插銷及旋轉盤卡住，但卻未依照程序排除，仍進行水平移動操作，最終導致斜拉剪力產生釀成意外。昨天台中地檢署偵結後，依過失致死罪嫌起訴2名工人，至於蔡姓負責人與其他工人僅在1樓協助輔助性指揮獲不起訴，另外，興富發、齊裕、宇球、嘉謜等公司也因罪證不足不起訴。