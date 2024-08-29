李珠珢突遭韓網攻擊沒禮貌！熱舞影片「馬賽克隊友」真實原因曝光

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▲李珠珢IG分享的照片或是影片，如果有拍到她以外的人，都會被加上模糊馬賽克處理。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢人紅是非多，經常有爭議找上門，連分享的影片「馬賽克隊友」都被韓網討論。（圖／李珠珢IG）

▲為了凸顯主角，許多粉絲拍攝照片經常把其他人模糊處理，韓籍啦啦隊員邊荷律（左圖）、李多慧（右圖）也發生過類似情況。（圖／邊荷律、李多慧IG）

南韓啦啦隊女神李珠珢因充滿魔性的「三振舞」在台韓兩地爆紅，年僅20歲的她，今年才加入起亞虎啦啦隊，但Instagram上已有90萬粉絲追蹤。近日就有網友觀察到，李珠珢IG轉發的跳舞影片，如果有拍到其他隊友，都會把人家的臉打上馬賽克；韓國有啦啦隊粉絲認為此舉很不禮貌，讓台灣網友好奇原因為何？貼文曝光後引發熱議，也有內行網友跳出來解釋真相。一名網友在PTT發文，表示最近韓網啦啦隊討論區出現幾篇文章，在討論李珠珢IG跳舞影片把其他隊員的臉打上馬賽克，這個舉動似乎不太禮貌。原PO說他看到有韓國網友直言：「如果是偶像上傳這樣的影片應該直接爆炸」，讓原PO不解的問大家：「韓國啦啦隊被當偶像對待了嗎？」該篇PTT貼文曝光後也引起大量台灣粉絲關注，大家看了紛紛留言討論，「她上傳影片不該把隊友馬賽克嗎？」、「她們韓國上傳影片不是都把不相干人等馬賽克嗎？」、「我也是自從刷了李珠珢的影片之後才發現韓國有這樣的習慣」、「日韓上傳影片超常遮臉的」、「如果是炮哥（指攝影師）這樣打馬賽克，超級不禮貌，畢竟又不是只有李珠珢一個人跳」。不少網友表示這種情況出現在韓國很正常，但也有人覺得詭異；一名內行網友就跳出來替大家解答真相，「偶像這種公眾人物打碼和路人打碼的原因不太一樣，路人打碼是隱私問題，偶像打碼通常是站姐（後援會）之類的，合照之類也要注意旁人的臉裁的乾不乾淨，但站姐這行為不算是非常非常普遍，不是所有的都會這樣做」。也有網友猜測其他原因，「如果是表情管理沒做好，打馬賽克的話也是有可能，不然到時候發隊友不好看的又要被說話」、「拍的人只拍她漂亮的時候，但旁邊的人又不一定，就算是你認為好看，但被拍的人可能不認為，難道要發照片前，都要每張找隊友問過能不能發？」另外也有網友發現，韓籍啦啦隊成員邊荷律、李多慧剛來台灣的時候，影片也有出現類似狀況，不過後來就沒有馬賽克了，推測是台韓風情的差異。