領獎剩下7天！3-4月發票4張中千萬還沒領　最低只花26元　　

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今（113）年3-4月期統一發票早已開獎，根據財政部公布的中獎清冊，共有17張發票中新台幣1000萬元特別獎，領獎期限至9月5日。不過，財政部今（29）日發出協尋令，還有4位中千萬大獎未來領獎，消費金額最低還只花26元就抱走千萬獎金，呼籲還沒對獎或中獎未領的人，記得趕快對獎及領獎，才不會跟大獎擦身而過。財政部今日在臉書公告今年3-4月期統一發票千萬獎，還有4張中千萬發票沒人認領，並公布這4張中獎發票的消費地點及金額，包括 在新北市五股區五權五路27號Uber Eats支付外送費等34元，並採雲端發票；臺中市西區忠明南路20號蜜鄰便利超市買飲品26元，使用電子發票證明聯。另外，在雲林縣口湖鄉中正路1段99號中油加汽油1224元，使用電子發票證明聯，還有高雄市楠梓區右昌街148號7-11買飲品51元，使用雲端發票。財政部表示，由於領獎期限至9月5日止，只剩下一週了，提醒民眾趕快確認發票都對完了沒？中獎的領了沒？如果儲存雲端發票的載具開獎前還沒歸戶，更要注意會不會有發票中獎卻不知道，趕快確認才不會跟大獎擦身而過。