高雄「大樹樹城」公托今開幕　陳其邁：2年後累計將有85處公托

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▲陳其邁、民進黨立委邱議瑩等人今天均出席大樹區出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕活動開幕典禮。(圖／高市府提供)

▲陳其邁今天與日照中心的長輩一起玩傳珠遊戲。(圖／高市府提供)

▲陳其邁表示，樹城公托是大樹區第2處公托，總共有32個托育名額，目前已有24個報名，還剩下8個位置，希望大家可多多利用。(圖／高市府提供)

位於高雄市大樹區大樹失智多層級照顧園區內的「大樹樹城公共托嬰中心」今(29)日開幕，市長陳其邁出席時表示，高雄已有59處公托，今年會再成立7個，全市2年後將布建85處公托。樹城公托是大樹區第2處公托，總共有32個托育名額，目前已有24個報名，還剩下8個位置，希望大家可多多利用。陳其邁、民進黨立委邱議瑩等人今天均出席大樹區出席「大樹樹城公共托嬰中心」開幕活動，該中心是大樹區第2處公托機構，委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理，可提供32名未滿2歲幼兒托育服務。陳其邁表示，高雄今年公托將達66處，希望減輕家長負擔，尤其大樹地區很多年輕人常面臨孩子照顧問題，這次約投注新台幣700多萬元預算，部分經費由中央補助，樹城公托緊鄰大樹失智照顧園區，提供扶老攜幼、整合照顧場所。高市府社會局表示，設立樹城公托將完善社區機能，打造銀髮日間照顧、團體家屋服務及嬰幼兒托育的綜合園區，以「世代共融」為概念，透過多元活動，讓幼兒與長者們有更多互動機會，培育新世代小樹苗成長茁壯。社會局指出，樹城公托是委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理，可提供32名未滿2歲幼兒托育服務。基金會自民國105年起開始辦理長期照顧服務，111年度再投入高雄偏鄉地區幼兒照顧服務。社會局指出，高雄市政府為實踐政府與家庭共同承擔照顧責任的承諾，積極推動友善婦嬰措施，延伸孕婦乘車券使用期限至寶寶出生滿6個月，讓孕婦、寶寶都可獲得安全的乘車服務；首創全國設立24小時定點臨托服務，已設置達27處臨托服務據點；設置24處親子館，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務。另也積極布建銀髮服務，現有127家日照中心，完成一國中學區一日照中心的目標，並已設置560處C級巷弄長照站，方便長輩就近接受服務；另持續佈建社區照顧關懷據點，現已布建545處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化，實踐「在地安老」服務目標。高雄市政府表示，照顧好孩子及長輩是市府團隊持續努力的重要目標，至2026年公共托育機構布建目標達85處、親子館達30處、兒童臨托據點達30處、社區關懷據點達655處，透過公共托育機構、親子館及關懷據點的增加，提供家庭最友善、全面的照顧支持。