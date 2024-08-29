中市「綠空廊道」潭子段　9月跨橋吊裝作業

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台中鐵路高架捷運化於109年完成，市府推動「綠空廊道」計畫，將釋出的21.7公里空間打造為市民休閒和騎行的新場域。建設局推動「綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程」因應橋體結構吊裝作業需求，將於9月2日及12日(二日)夜間22時至翌日6時，封閉環中東路部分路段(中山路至復興路一段)。市府強調，此工程完工後，完整連接綠空廊道，提供市民更安全舒適的騎行環境。建設局說，「大台中自行車路網」串聯，並在112年陸續完成各段建設。此次計畫位於潭子區環中東路85米道路仍有一段尚未完工就是綠空廊道計畫的最後一環。建設局長陳大田表示，本市鐵路高架化後21.7公里的閒置土地，在市府團隊的努力之下，打造轉型為民眾休閒漫步、騎車漫遊的優質綠空廊道路網系統。建設局也提到，為使市民朋友擁有更加安全優質的騎行環境，串連因道路而中斷的南北兩端自行車道，除112年已完工的「豐原區圓環東路自行車跨橋」，更是投入約7,500萬元(中央補助2,000萬元，地方自籌5,500萬元) 設置全長約465公尺的「潭子區環中東路自行車跨橋」。此外，道路封閉作業期間將於周邊重要路口提早告示予以用路人指引，並安排義交協助引導等交通疏導措施，藉以減少對民眾生活的影響，如造成民眾不便，尚請多加體諒。建設局指出，本次夜間至凌晨封閉道路施工作業時段，除了工區周邊交通維持及替代路線告示牌面等措施，另為進一步提高安全性、改道辨識度，同步於鄰近重要路口安排義交人員協助指引民眾繞行。