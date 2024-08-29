簡沛恩再3周滿50歲！素顏真面目曝光　粉絲全暴動：太扯了

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▲簡沛恩昨日在Threads有感而發，透露對於自己將邁入50歲有些無法接受。（圖／簡沛恩Threads）

▲簡沛恩對著鏡頭甜笑，臉上無任何彩妝的她膚質看起來相當好，完全看不出即將邁入50歲。（圖／簡沛恩Threads）

▲藝人熊熊（卓毓彤）也現身留言區，大讚簡沛恩保養得很好。（圖／簡沛恩Threads）

49歲女星簡沛恩（本名簡佩佩）早年以歌手身分出道，之後轉戰戲劇圈，演出過許多經典作品，近年來她年來淡出演藝圈，將事業重心轉往餐飲業發展。昨（28）日深夜簡沛恩曬出自拍照寫下：「真不敢相信，我要50了。」凍齡美貌瞬間引發粉絲熱議，直呼：「好美」、「都沒變」。下個月即將要迎來50歲生日的簡沛恩，昨日深夜突然在Threads上有感而發寫下：「再不到三個禮拜就要跟4字頭說再見了，覺得自己內心還是有個阿妹仔，真不敢相信我要50了。」她還在文末期許自己「50歲一定要過得比前40年開心跟自在」。從貼文中附上的自拍照可見，簡沛恩放下一頭長髮，下巴輕靠著愛貓，臉上帶著淺淺的微笑。值得注意的是，簡沛恩即便頂著大素顏，肌膚依舊白皙透亮，完全看不出歲月的痕跡。貼文曝光後立刻引發討論，粉絲紛紛留言驚呼：「看起來只有36，太扯了」、「完全還是少女無誤，不說沒有人可以猜到」、「怎麼可能！這是要50的臉嗎」、「50這顏值我真的服了」、「好漂亮！」、「也太會保養」。連藝人熊熊（卓毓彤）也驚訝現身留言區表示：「太扯，根本看不出來」。