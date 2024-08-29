兩岸觀光難見解封希望！陳世凱將上任交通部長　業者喊話多溝通　

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交通部前部長李孟諺因桃色風波，就任92日黯然下台。行政院長卓榮泰今（29）日宣布，新任交通部長人選由政院發言人陳世凱接任，但陳世凱並無過多交通專業背景，觀光業者期盼，新任部長上任後可以多與業者溝通，傾聽業者需求。卓榮泰今天在例行院會中宣布，新任交通部長人選為政院發言人陳世凱接任，卓榮泰在會中細數陳世凱優點，大讚他能因應交通部業務；陳世凱則許下三點期許，包含尊重專業、快速且用心學習、認真管理各部會的相關業務。只是政治歷練豐富的陳世凱，卻無過多的專業交通背景，面對接續千萬觀光客來台目標、兩岸觀光解封、台鐵票價調漲、東部觀光振興、交通改革等議題，以及囊括陸海空的業務，有無能力帶領部會向前行，還有待檢驗。中華兩岸旅行協會理事長許晉豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，兩岸觀光解凍問題並非交通部長可以決定的，但業者仍然希望部長可以多多考慮業者需求，上任後可以多與業者接觸，幫忙爭取相關權益。被問及今年兩岸觀光有無解封希望，許晉豪坦言「難度比較大」，可能性不高，業者答案仍然希望兩岸旅遊交流可以正常，但還是要看兩岸政府，期望新部長上任後可以多與業者溝通，看有無新的方案協助業者，讓每個市場都有進展。