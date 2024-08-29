林宥嘉收到訊息哭了！找人分擔生活壓力　對象不是丁文琪

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▲ 林宥嘉（左）和林家謙（右）在多年後終於有機會一起合唱〈瑪莉晚安了〉。（圖／華研國際提供）

林宥嘉先前發行第六張專輯《王 Love, Lord》，特別邀請歌曲作曲人、也是香港知名唱作人林家謙合唱〈瑪莉晚安了〉，這首歌曲完整歌名為〈瑪莉晚安了 林家謙分擔合唱曲〉，主要想表達「分擔」的重要與寶貴，MV於昨（28）日上架。林宥嘉透露，他和林家謙的緣分是從8年前開始，當時他收到對方的訊息，進而認識且合作，更透露當時收到〈瑪莉晚安了〉的鋼琴demo時，就忍不住感動到落淚，多年後終於有機會一起合作。2016年，林宥嘉從社群的私訊收到林家謙傳來的demo，開啟了兩人合作的緣分，林家謙坦言這次除了寫歌還一起合唱，因此壓力比以前還大，但他仍然對於這次的合作感到很開心，「在同一個空間錄音，一起完成製作，那種共同分擔的感覺更實在。」林宥嘉也表示，很榮幸可以與林家謙合唱，並稱讚林家謙個性非常溫柔及謙虛，甚至還在錄音期間特別飛來台北教林宥嘉粵語發音，林宥嘉表示，「我看到有一些歌迷說我這次的發音唱得很標準，真的要謝謝家謙。」林家謙則認為林宥嘉很有粵語天分，「他很用心對待每一個字的發音，也很快掌握到唱粵語的口氣。」〈瑪莉晚安了〉MV由擅於捕捉細膩情感的姚國禎導演執導，並特邀林家謙前來台北拍攝，導演巧妙運用分割畫面，分別詮釋兩人不同狀態的晚安，同時具有連結的巧思，共同透過畫面傳遞這首歌曲的溫柔與鬆弛感。MV拍攝時，林家謙自己一個人來到台北，沒有帶隨行工作人員，林宥嘉回憶道，「可能因為我們很熟，大家也都很謝謝他這樣鼎力的支持我們，所以雖然他一個人來，但我們所有的同事好像都變成他的同事一樣，彼此照顧。」MV中兩人分別展現了獨自一人煩惱掙扎的樣貌，林宥嘉分享他的真實經驗，「有時候我去想到未來的事情的時候，就會覺得，哇！怎麼突然一直在想還沒發生的事情的不安，可能每個人多少都會有這種感覺，就會覺得生活很沉重。」林家謙也透露，其實自己在演出時會感到壓力很大，「我不是那種可以經常演出的人，我在幕前表演時要比其他人用更多力氣。」MV最後一幕，畫面分割成左右兩側，彷彿林家謙疲憊地凝視著林宥嘉的脆弱，令林家謙印象深刻，「那個畫面帶給觀看者一種『其實大家都一樣』的感覺。」多年前，林宥嘉收到〈瑪莉晚安了〉的鋼琴demo時就感動到落淚，終於在多年後兩人有機會一起合唱這首歌，從歌曲錄製到MV拍攝，林宥嘉與林家謙皆為彼此「分擔」，也希望可以藉由這首歌分擔聽歌者內心的重擔。如同MV開頭所寫的「你是不是預支了明天的煩惱」，林宥嘉希望歌迷朋友們不要總是預支明天的煩惱，「我們都是一樣的，都有覺得壓力很大的時候，希望這首歌可以幫你分擔一點。」