謝金燕爆哭！合體大咖閨密狂掉淚　粉絲驚：原來感情這麼好

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▲謝金燕（中間左）在演唱會後台和Nicole（中間右）相擁而泣。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲Nicole是韓國女團KARA成員。（圖／翻攝自Nicole IG）

謝金燕近來到大阪看韓國女團KARA演唱會其中成員韓裔美籍Nicole（鄭妮可）是她在《乘風2024》（又名《浪姐》）時結交的好友，謝金燕在後台像小粉絲一樣排隊等待，Nicole一看到她立刻衝上前擁抱，謝金燕也在演唱會上激動落淚，讓網友看了直呼感動，「妳們真的是雙向奔赴！」也有人驚訝在節目結束後，兩人依舊維持好感情。謝金燕在《乘風2024》中不只是挑戰自我，還很常真情流露，在和姐姐們聊天時，都會因為共情而落淚，她曾說不想讓粉絲看到她這樣，戚薇還安慰她，展露出柔軟的一面也沒有不好。即便節目已經結束，但幾位姐姐感情依舊，謝金燕在IG分享她到大阪看KARA演唱會的片段，「姐姐給了Nicole一個大驚喜，沒告訴她偷偷前往，最期待的就是Nicole見到姐姐的反應了，還有就是我們終於見面了，Nicole一出場姐就已經淚流滿面了。」她PO出的影片中，原本還很興奮地跟著歌迷應援，結果一看到Nicole出現，立刻低下頭拭淚，哭到妝都花了，緊接著她到後台去等Nicole，Nicole一見到她驚訝狂奔，兩人抱在一起的模樣讓粉絲看了好感動，「你們真的是雙向奔赴」、「女孩們的友誼真美好」、「妮可的反應太真實了」、「無關籍貫，這就是最美好的友情」。Nicole也在留言區寫下，「I already miss you.」，謝金燕也回，「I can’t stop my tears.」可見好感情。KARA為韓國DSP Media在2007年所推出的女子團體，成員有奎利、妮可（Nicole）、昇延、知英和齡智，出道時為4人團體，2022年以5人體制回歸，Nicole也因為參加了《浪姐》人氣飆升。