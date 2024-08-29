盧秀燕為5%社宅地喊話中央　何欣純反指蓋行政中心「市長說了算」

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▲何欣純指內政部都市計畫委員會早在2017年7月底便審定中市15期重劃區，和未來的社宅用地精進措施根本無關。（圖／何欣純辦公室提供，2024.08.29）

台中市政府規畫多時的大里聯合行政中心，近期傳出「不蓋了」！台中市長盧秀燕指問題出在國發會要求六都市地重劃必須納入5%社宅用地的政策，造成地方沉重壓力，且「這是全國性的議題，中央不會甩我們」，拜託選區立委和執政黨議員去溝通。民進黨大里區立委何欣純痛批盧秀燕指鹿為馬，15期重劃是7年前定案的都市計劃，和中央推動的2025至2032社宅用地精進措施根本無關，要不要興建大里聯合行政中心，就是市長一句話說了算。多位大里區市議員今（29）日為了市府突然宣布不興建大里聯合行政中心提出質詢，盧秀燕則指聯合行政中心預定地在15期市地重劃區內，受國發會要求市地重劃必須納入5%社宅用地的政策影響，市府正在和中央溝通中，但「中央可能不會甩地方」，立法委員天天在地方跑，都知道這個事情，應該主動關心、為大里發聲。民進黨大里區立委何欣純得知後，痛批盧秀燕在市議會公然散播不實訊息，喊話她別指鹿為馬、釋放錯誤訊息，模糊焦點。何欣純指15期重劃區在2017年7月底的內政部都市計畫委員會便已審定，預定今年底配地，和中央推動社宅的精進措施根本無關，不用保留5%社宅用地，且機關用地早已經定案，跟社宅用地也不相干。何欣純說，大里地區人口近22萬人，工商經濟發展持續成長，鄉親期待新建大里聯合行政中心已久，現在卻傳出不蓋了，市府還將責任推給中央的提升社宅用地供給精進措施，是非常離譜的說法。事實上，要不要蓋聯合行政中心就是盧秀燕說了算，一切取決於市長的態度，不要牽拖，更不必找藉口。