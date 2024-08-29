不只中信金！富邦金也要當金融護國神山？總座：嘴巴講沒用

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中信金控申請要以非合意的「公開收購」方式併購新光金，副董事長吳一揆更表示，希望透過併購新光金，打造金融業的護國神山，規模將超越渣打、大華銀行，在亞洲舞台占有一席之地。由於中信金若成功併購新光金，資產規模可望超越國泰金、富邦金成第一大金控，富邦金總經理韓蔚廷今（29）日在法說會後被問到富邦金是否也會希望成為金融業護國神山？他表示，「大家自己努力吧，嘴巴講沒有用，所有事情做到了再說」。由於市場傳聞當初新光金名譽董事長吳東進也找過富邦金、國泰金，因被拒才找上中信金談併購，昨日中信金也證實，當初是吳東進找上中信金董事長顏文隆，大家都知道他們兩人有姻親關係，顏董的姪女嫁給吳董兒子，顏董接到訊息後，就交給中信金管理階層評估。富邦金總經理韓蔚廷今日也被問到吳東進有沒有找過富邦金？他回答「有找也不能講」。至於富邦金在併購日盛金後，還有有沒有併購其他金控計畫？韓蔚廷說，這不方便回答，若是就業務成長角度思考，答案是肯定的，而且「併購過程合意總比不合意要好一點」，若可以提高客戶整體覆蓋水準、服務廣度跟深度，提高股東權益，都是很樂意評估，但個別案件就不好談，這是人家的家務事。被問併購會以證券商優先嗎？他說，所有次產業都有考慮，無論銀行或證券都會列入考量，壽險業就相對不敢說，考慮還是會考慮，但富邦金旗下富邦人壽相對市占較高，要變更大，還有公平會等考量。