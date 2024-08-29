中小企、服務業恐慌被收費碳費　彭啟明：先以高碳排製造業為主

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環境部今（29）日公告俗稱「碳費三子法」的《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」。環境部長彭啟明表示，提醒中小企業不用過度恐慌，現階段都是針對高碳排的製造業，尚未擴及到中小企及服務業。環境部強調，碳費徵收是為了加快、加大減碳腳步，預計碳費制度上路後，推估2030年可以減少37百萬公噸CO2e，約相當於2005年排放量的14%，收費對象281家公司，約500家工廠。環境部長彭啟明再三強調，此次收費對象是500個廠房、281家企業，均屬於排放量超過2.5萬噸的高碳排企業，「沒有所謂的中小企業就要收碳這個問題」，下階段應等到到兩、三年再擴大，希望外界不要過度緊張，引發恐慌。然而，環保團體對於徵收對象有不同意見。環團今年7月召開記者會擔心，此次碳費收費對象僅集中在製造業，忽視高碳排服務業，且環境部所提出碳費制度包含「碳洩漏風險係數值」及2.5萬噸免徵額，相當於設計上給予企業優惠，希望環境部可以階段性檢討收費對象及優惠退場機制。環境部先前預告免徵額度2.5萬噸可能會逐年調降至1.5萬噸、1萬噸。對此，環境部次長施文真表示，免徵額度要調降第一動作是要把強制申報及盤查門檻調降，擴大申報、盤查對象，這部分環境部已有政策規劃，但目前在範圍跟門檻還沒有定案。至於碳洩漏風險係數值退場機制，以及徵收對象檢討時程，施文真回應，不會立刻啟動免徵門檻、涵蓋部門的檢討，初期會先觀察這281間執行狀況，後續再檢討製造業徵收門檻是否調降，或是要不要納入服務業排碳大戶，但時間無法確定。她強調，環境部期待這281間企業占整體排放逾五成，如果這一半願意大量投資達到減量，將會對我國碳排量會有明顯改善，同時也讓政府運行新上路的碳費制度有更多參考，提出後續計畫。施文真也透露兩點，第一過去曾討論在2028年思考總量管制跟交易制度，正好也是碳費自主減量計畫執行二到三年。其次，碳費收費第一步驟是盤查門檻，因此若查驗門檻在未來某個時間調降，將會是給這些企業可能會被納入碳費制度，或是加入總量管制的一個訊號；只要尚未被要求申報或查驗，「它就不會是碳費的徵收對象。」