高雄49歲女陳屍商旅浴缸！初步相驗結果出爐　頭部疑遭物品重擊

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高雄市三民區某知名商旅。昨（28）日中午傳出一名49歲方姓女子陳屍浴缸，案經調查，警方發現死者的顏姓男友（46歲）在事發後匆匆離開房間，由於顏男有2次家暴前科，因此警方認定他涉有重嫌，今天凌晨已在新竹一家旅館內將人拘提到案，稍早檢方會同法醫進行相驗，發現方女頭部受有一處瘀傷，詳細情形還有待進一步釐清。據了解，昨天中午商旅發現女子在浴缸內沒有呼吸心跳，連忙報警，救護人員到場確認女子已明顯死亡，警方勘驗現場並無發現打鬥痕跡，且女子身上也無外傷，不過調閱監視器後，發現女子的顏姓男友在案件曝光前離開房間。專案小組追查得知顏男有2次家暴前科，懷疑他涉有重嫌，今天凌晨在在新竹某間旅館內將顏男拘提到案；中午檢方會同法醫相驗後，發現方女頭部疑似遭物品重擊，受有局部瘀青，但未發現致命性外傷，是否曾遭下藥還有待藥物分析出爐。