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大谷翔平抱愛犬「金身」公仔價格狂飆！美競標網站已漲到9萬元

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平今（29）日在出戰巴爾的摩金鶯隊比賽，跟愛犬「彈額頭」一起開球。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今（29）日在出戰巴爾的摩金鶯隊比賽，跟愛犬「彈額頭」一起開球。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平之夜！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（29）日在出戰巴爾的摩金鶯隊比賽，首局首打席就開轟，是他本季第42號全壘打，加上2次盜壘，完成42轟、42盜的紀錄，終場道奇以6:4贏球，而今天剛好也是「大谷搖頭娃娃之夜」，他跟愛犬「Decopin（英文名Decoy）彈額頭」讓全場球迷瘋狂，尤其大谷開轟後還做出「狗狗撒嬌」的動作，讓現場球迷為他鼓掌。而美國拍賣網站已經有球迷把他的公仔上網拍賣，一隻「金色塗裝」公仔要價9萬台幣（約2999美元）創下超高天價。

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大谷翔平人氣旺　一隻公仔狂賣7萬以上

大谷翔平愛犬在他去年拿到MVP後就爆紅，他透露，自己的狗狗叫做「Decopin（英文名Decoy）彈額頭」，而大谷也在今年公布喜訊，跟老婆田中真美子結婚。

道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。今天發售的大谷公仔，最低也要1300美元，已經有人在網站拍賣超過1700美元(約45000台幣）以上，甚至賣到2999元（約9萬台幣）的天價。

美國媒體《運動畫刊》也報導「大谷旋風」，並寫下：「大谷的搖頭公仔以極高的價格轉賣」，並且拿大谷跟知名球星「詹皇」LeBron James的人氣相比，認為他也是「好萊塢巨星」。

事實上，大谷已經在經典賽幫助日本奪冠後，成為全世界的棒球明星，甚至影響的不只是日本，還有國內外的球迷，美國文化也崇拜英雄主義，像大谷這樣勇於走出舒適圈，挑戰自己極限的案例，成為各領域頂尖人才學習的對象。

大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見Decoy開心跟「老爸」互動，彷彿在球場也像是在自己家一樣，並且從投手丘把棒球咬到大谷身旁，全場球迷都為之瘋狂，未來還有機會看到大谷跟「狗兒子」合體，並且在球場演出更多花招。

▲而美國拍賣網站已經有球迷把大谷翔平的公仔上網拍賣，一隻「金色塗裝」公仔要價9萬台幣（約2999美元）創下超高天價。（圖／美聯社／達志影像）
▲而美國拍賣網站已經有球迷把大谷翔平的公仔上網拍賣，一隻「金色塗裝」公仔要價9萬台幣（約2999美元）創下超高天價。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（29）日替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2度的搖頭娃娃日，大谷今日也帶著愛犬站上投手丘開球，畫面相當溫馨，他則在賽後直呼好緊張。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（29）日替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2度的搖頭娃娃日，大谷今日也帶著愛犬站上投手丘開球，畫面相當溫馨，他則在賽後直呼好緊張。（圖／美聯社／達志影像）

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