大谷翔平抱愛犬「金身」公仔價格狂飆！美競標網站已漲到9萬元

大谷翔平之夜！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（29）日在出戰巴爾的摩金鶯隊比賽，首局首打席就開轟，是他本季第42號全壘打，加上2次盜壘，完成42轟、42盜的紀錄，終場道奇以6:4贏球，而今天剛好也是「大谷搖頭娃娃之夜」，他跟愛犬「Decopin（英文名Decoy）彈額頭」讓全場球迷瘋狂，尤其大谷開轟後還做出「狗狗撒嬌」的動作，讓現場球迷為他鼓掌。而美國拍賣網站已經有球迷把他的公仔上網拍賣，一隻「金色塗裝」公仔要價9萬台幣（約2999美元）創下超高天價。
大谷翔平人氣旺 一隻公仔狂賣7萬以上
大谷翔平愛犬在他去年拿到MVP後就爆紅，他透露，自己的狗狗叫做「Decopin（英文名Decoy）彈額頭」，而大谷也在今年公布喜訊，跟老婆田中真美子結婚。
道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。今天發售的大谷公仔，最低也要1300美元，已經有人在網站拍賣超過1700美元(約45000台幣）以上，甚至賣到2999元（約9萬台幣）的天價。
美國媒體《運動畫刊》也報導「大谷旋風」，並寫下：「大谷的搖頭公仔以極高的價格轉賣」，並且拿大谷跟知名球星「詹皇」LeBron James的人氣相比，認為他也是「好萊塢巨星」。
事實上，大谷已經在經典賽幫助日本奪冠後，成為全世界的棒球明星，甚至影響的不只是日本，還有國內外的球迷，美國文化也崇拜英雄主義，像大谷這樣勇於走出舒適圈，挑戰自己極限的案例，成為各領域頂尖人才學習的對象。
大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見Decoy開心跟「老爸」互動，彷彿在球場也像是在自己家一樣，並且從投手丘把棒球咬到大谷身旁，全場球迷都為之瘋狂，未來還有機會看到大谷跟「狗兒子」合體，並且在球場演出更多花招。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平愛犬在他去年拿到MVP後就爆紅，他透露，自己的狗狗叫做「Decopin（英文名Decoy）彈額頭」，而大谷也在今年公布喜訊，跟老婆田中真美子結婚。
道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約新台幣4萬元）。今天發售的大谷公仔，最低也要1300美元，已經有人在網站拍賣超過1700美元(約45000台幣）以上，甚至賣到2999元（約9萬台幣）的天價。
美國媒體《運動畫刊》也報導「大谷旋風」，並寫下：「大谷的搖頭公仔以極高的價格轉賣」，並且拿大谷跟知名球星「詹皇」LeBron James的人氣相比，認為他也是「好萊塢巨星」。
事實上，大谷已經在經典賽幫助日本奪冠後，成為全世界的棒球明星，甚至影響的不只是日本，還有國內外的球迷，美國文化也崇拜英雄主義，像大谷這樣勇於走出舒適圈，挑戰自己極限的案例，成為各領域頂尖人才學習的對象。
大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見Decoy開心跟「老爸」互動，彷彿在球場也像是在自己家一樣，並且從投手丘把棒球咬到大谷身旁，全場球迷都為之瘋狂，未來還有機會看到大谷跟「狗兒子」合體，並且在球場演出更多花招。