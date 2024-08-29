大谷翔平抱愛犬「金身」公仔價格狂飆！美競標網站已漲到9萬元

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▲而美國拍賣網站已經有球迷把大谷翔平的公仔上網拍賣，一隻「金色塗裝」公仔要價9萬台幣（約2999美元）創下超高天價。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇今（29）日替陣中日籍巨星大谷翔平舉辦本季第2度的搖頭娃娃日，大谷今日也帶著愛犬站上投手丘開球，畫面相當溫馨，他則在賽後直呼好緊張。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平之夜！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，大谷翔平愛犬在他去年拿到MVP後就爆紅，他透露，自己的狗狗叫做道奇過去曾在5月中的賽事，發送過4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，美國媒體《運動畫刊》也報導「大谷旋風」，並寫下：「大谷的搖頭公仔以極高的價格轉賣」，並且拿大谷跟知名球星「詹皇」LeBron James的人氣相比，認為他也是「好萊塢巨星」。事實上，大谷已經在經典賽幫助日本奪冠後，成為全世界的棒球明星，甚至影響的不只是日本，還有國內外的球迷，美國文化也崇拜英雄主義，像大谷這樣勇於走出舒適圈，挑戰自己極限的案例，成為各領域頂尖人才學習的對象。大谷在賽前還跟愛犬玩「開球」，只見