碳費上路帶動綠色通膨、高房價？彭啟明掛保證：影響微乎其微

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環境部今（29）日公布「碳費三子法」，宣告台灣碳費制度將上路。然而，企業及社會擔心碳費上路後，可能引發「綠色通膨」，甚至進一步墊高房價。對此，環境部長彭啟明掛保證，影響微乎其微，更鼓勵民眾檢舉藉由碳費哄抬房價的建商。據環境部公布時程，今天公告包含《碳費收費辦法》、《自主減量計畫管理辦法》及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」的「碳費三子法」，明年5月先「試申請」、2025年5月正式開徵。然而，企業端擔心當企業必須被迫徵收碳費，轉嫁到各類終端產品，帶動消費者物價指數（CPI）上揚。坊間也有建商透露，雖然營建業未被徵收碳費，但是屬於營建原物料的水泥、鋼鐵都是碳費大戶，建商將會把成本轉嫁給買屋族，持續墊高房價。對此，彭啟明說明，自己上過100天，這段期間都有拜訪碳排量前20大企業，這些企業都清楚碳費是國際趨勢，為了接軌國際、符合ESG勢必要走到碳定價之路，也願意負擔更多義務。他指出，據數據分析，課徵碳費對於CPI上升影響比率相當不明顯，政府絕對會支援企業讓碳費平穩上路，避免出現「綠色通膨」。彭啟明話鋒一轉，近期市場上頻繁出現「碳費上路將造成房價上漲」言論，但是環境部評估，碳費對建築成本影響小於1%，呼籲各界以科學理性來討論議題。他也表示，環境部與內政部已建立跨部會平台，如果真的有建商表示，因為碳費調漲5%到10%的房價，請民眾撥打「氣候署減碳專線」，將會專門派員查核，若發現有炒作嫌疑，將可以交由相關單位查處並開罰。