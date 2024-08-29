吊臂掉落砸中捷致死傷案　起訴2工人興富發不起訴

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運車廂去年5月10日遭興富發「文心愛悅」建案掉落的吊臂砸中，造成1死13傷慘劇，台中檢署歷經1年3個多月偵查，期間又等待運安會調查報告出爐後，依過失致死罪嫌起訴拆卸吊臂的許姓與呂姓兩名工，同案興富發、齊裕營造等公司均不起訴。起訴書說，位在臺中市南屯區之捷運「豐樂公園」站，於112年5月10日中午，發生鄰近建築工地塔吊吊臂自31樓工地墜落，擊中捷進中之捷運車廂，造成乘客靜宜大學法律系專任教師林淑雅當場死亡，及13人受傷。檢察官於同日前往現場實地勘查，指揮警方及會同主管機關進行蒐證，並完成死者相驗程序，查明案發原因並釐清肇事責任。偵辦結果認為，案發工地係由「齊裕營造」公司承攬興富發建設公司所推建的「文心愛悅」建案，宇球公司並承攬齊裕的塔吊工程，宇球再委由「嘉謜工程行」負責指揮塔吊拆除工程。被告許男受聘於嘉謜工程行擔任塔吊拆除工程之指揮手，被告呂男受雇於宇球公司擔任機械操作員，渠等於發現起重機伸臂被鐵製板手（即棘輪板手）卡住根部插銷孔處無法脫離時，違反「塔式吊車工程施工計畫書」及「拆除機說明書」之規範，便宜行事逕操作拆除機以逆時針旋轉拖拉塔式起重機伸臂，造成拆除機伸臂（即桁架）彎折破壞並失去荷重能力，致失去拉方支持之塔式起重機伸臂下墜拉斷拆除機鋼索，隨即掉落捷運軌道。吊臂長40公尺、重3點3公噸，砸中部分建物及捷運頂上的遮光罩，並卡在上方入侵軌道，造成捷運發車來不及反應迎面撞上嚴重毀損，更釀1死13傷慘劇。案發當天包括興富發建設發言人廖昭雄、總經理范華軍，以及承攬吊臂廠商宇球公司鄧姓特助等3人到場鞠躬道歉，承諾對傷者、被害家屬做到最具承諾的補償。警方當時也通知工地蔡姓負責人，頂樓操作拆除機的李姓司機等8人赴派出所做筆錄、移送。經查，當時現場呂姓操作吊車人員，以及許姓現場指揮吊車人員發現吊車的臨時插銷和旋轉盤卡住，卻沒有依照機具操作守則，就逕行做水平移動導致產生斜拉的剪力，才釀吊臂脫落往下砸，認為2人應注意而未注意，而顯有過失。台中地檢署依過失致死罪嫌起訴操作吊臂的許姓、呂姓工人，另現場工地負責人蔡姓工務長等人，以及興富發公司、齊裕營造公司，以及宇球公司，因嫌疑不足，均獲不起訴。