影／日本知名「椰樹君」力抗珊珊颱風！小鳥站小草上迎接風暴來臨

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珊珊颱風挾帶大量豪雨龜步肆虐日本，今(29)晨登陸九州鹿兒島，為當地帶來強風豪雨，先前台灣在颱風來臨時，在台東三仙台監視影像因在狂風暴雨之下為民眾帶來即時影像，被封為「鏡頭君」；在日本鹿兒島，也有一個每逢颱風來臨就會受到大量關注的椰子樹，在此次面對珊珊颱風強風侵襲之下，受到上萬名網友關注，隔了一夜，今早仍屹立不搖。鹿兒島縣枕崎市飯店Ocean Hotel Iwato，在海邊設置了即時影像監視器，而這個鏡頭始終對準了海邊的一棵椰子樹，椰子樹後方就是沙灘和大海。近年來，每當有颱風接近鹿兒島，這顆椰子樹總是會成為當天最熱的網紅，2022年強烈颱風南瑪都登陸鹿兒島，一度吸引了上萬人來幫這棵椰子樹加油打氣，甚至為椰子樹取名叫「小椰」（ヤッシー）。這顆椰子樹也受到日本媒體關注，包含《全日本新聞網》、《朝日電視台》、《Weather News》紛紛在即時串流直播中放上此畫面。這顆「椰樹君」近年來已歷經四次颱風登陸都未倒下，此次面對珊珊颱風這一強勁對手，上萬網友深夜也觀看直播為它集氣，在深夜線上一度來到1.2萬人，只見椰子樹被風吹得搖搖欲墜，讓觀看直播者相當擔心，不過，當天色漸漸亮起後，可看到椰子樹依然屹立不搖。相較於椰子樹力抗珊珊颱風，九州的海鳥們則顯得相當愜意，在珊珊颱風侵襲當下，大批海鳥們集結在海邊，一同站在小草上迎接珊珊的到來。