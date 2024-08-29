投縣府7月普度好兄弟　除了綠色乖乖還要拜蘆筍！原來是為這原因

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▲供品由上至下有53根蘆筍「富山路順」、衛生棉墊「靠得住」，金牌啤酒和綠色乖乖。（圖／南投縣政府提供，2024.08.29）

南投不靠海且多山，縣府每年都要到集集大山電視轉播站普度好兄弟，除了大家熟悉的綠色乖乖，還會準備新鮮的蘆筍和「靠得住」當供品，祈求山區「路順」，轉播站運作「靠得住」，一切都「乖乖」。南投集集大山電視轉播站，位於海拔1392公尺的山林深處，是瞭望絕佳景點，可眺望日月潭，除了是集集大山的祕境，同時提供南投縣鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉、魚池鄉、仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉、中寮鄉部分地區、竹山鎮、名間鄉部分地區、雲林縣斗六市、古坑及林內鄉部分地區9萬多戶的無線電視訊號，肩負偏遠山區民眾的電視收看權。為確保運作正常，縣府平常會派人上山巡檢集集大山電視轉播站，但近年來通往山上的富山產業道路遇雨經常崩塌，影響無線電視訊號維護，為求運作順利，縣府新聞及行政處長蔡明志今（29）日率工作人員上山普度好兄弟，祈求一切平安。特別的是，除了一般機關普度常見的綠色乖乖，希望機器要「乖乖」別亮紅燈，縣府特別擺上53根蘆筍，取其諧音，希望「富山路順」，並供上衛生棉「靠得住」，祈求轉播站運作靠得住；另為分享國手參加奧運得獎喜悅，祭品中也有金牌啤酒請好兄弟享用，祈求設備運轉別出包。