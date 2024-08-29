柯文哲暫卸主席後首發聲！黃國昌讚：必透過時間贏回人民信任

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針對政治獻金申報不實及京華城等爭議，台灣民眾黨主席柯文哲今（29）日召開記者會說明原委，並宣布請假3個月、主動自請調查，對此，民眾黨立委黃國昌表示，心智強壯且堅毅的柯文哲，必會透過時間贏回人民的信任，並率領台灣民眾黨完成台灣人民對第三勢力的殷殷期盼，而作為黨的一份子，他也會努力承擔起責任，在三黨不過半的國會中堅守崗位，持續推動改革、兌現承諾。黃國昌在臉書轉貼柯文哲貼文表示，稍早記者會上，針對前些日子以來各界對於競選經費的質疑，在經由查帳小組詳細核對資料後，柯文哲負責地將結果公開揭露，交由社會大眾檢視評斷。黃國昌提到，從去年接受柯文哲之邀而加入台灣民眾黨後，這10個多月裡，他參與並見證了黨員同志們一起歷經2024年大選、完成了自實施單一選區兩票制後首次的國會三黨不過半，也啟動了歷經多次政黨輪替都未能推進的國會改革，大家承載著許多人民對台灣民眾黨的託付勤勉前行。黃國昌直呼，這一路走來，沒有任何一天是理所當然而容易的，過程中最為辛苦的，毫無疑問便是十年前誓言推倒藍綠高牆的柯主席，第三勢力能在台灣畸形的政治體制中一點一滴累積信任、與藍綠相抗衡，「柯主席與他所創建的台灣民眾黨，無疑是最關鍵的一股力量」。黃國昌表示，在加入台灣民眾黨團隊後，他得以更近距離地觀察並瞭解柯文哲的言行，有時候，柯簡單直率的想法，讓他驚訝於為何有人會如此天真；有時候，柯出奇的謀略，又讓他見識到非典型的思維，對於身旁的夥伴或獻策者，柯幾乎毫無戒心的授權與信任，有時更讓人難以置信，但也因為如此，柯必須面對因爲所托非人所導致的傷害；一些相當罕見的決定與選擇，也很難在第一時間讓許多人相信柯的本意。黃國昌提到，他也相信，心智強壯且堅毅的柯文哲，必會透過時間贏回人民的信任，並率領台灣民眾黨完成台灣人民對第三勢力的殷殷期盼。「作為黨的一份子，我也會努力承擔起責任，在三黨不過半的國會中堅守崗位，持續推動改革、兌現承諾！」黃國昌說，他會撐住支持者與同志在荊棘中開闢出的難得歷史機遇，也相信柯文哲主席與全體台灣民眾黨同志，都會懷抱著希望、持續地工作，讓台灣充滿生命力的公民社會，能夠在兩大黨夾擊下生根、茁壯乃至結果，為台灣持續打造第三勢力的空間。黃國昌說，他也相信，台灣人民將會看到一個勇於面對問題、時刻反省改進，從而更為成熟的草根政黨，「這件事並不容易，但十分重要，必須持志前行。讓我們一起努力！」