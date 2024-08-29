17歲練習生出道不到2天被退團！余宇涵「對IVE張員瑛開黃腔」惹議

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▲余宇涵被爆出在與朋友的對話紀錄中，對南韓大勢女團「IVE」超人氣成員張員瑛大開黃腔，網路上罵聲一片。（圖／余宇涵微博）

▲經紀公司「時代峰峻」也隨即發表聲明，指出余宇涵引發爭議後，面臨巨大精神與心理壓力，因此向公司提出退團意願，公司也尊重他的決定。（圖／時代峰峻微博）

大陸男團TFBOYS的經紀公司「時代峰峻」日前舉辦第3代練習生出道決選演唱會，26日宣布推出全新男團「登陸少年」，未料成員之一、年僅17歲的余宇涵被爆出與朋友聊天時，對著韓國新生代偶像女團IVE成員張員瑛「開黃腔」，而公司也在昨（28）日無預警宣布成員余宇涵退團，表示團體之後將以5人組合進行活動。有人在微博曬出1張聊天紀錄截圖，內容除了有張員瑛的照片，還有不少不堪入目的字眼，粉絲透過聊天紀錄裡的服裝等細節，指出開黃腔的是余宇涵本人。對話紀錄曝光後余宇涵隨即遭到炎上，部分粉絲氣炸脫粉開酸：「凌晨出道下午塌房」、「歷史第1人了吧」，風波鬧得沸沸揚揚。原以為經紀公司「時代峰峻」會出面闢謠，沒想到昨日公司竟直接發布余宇涵退團聲明，內容寫道：「我司旗下藝人余宇涵因成團出道引發爭議，近期陷入負面輿情中，藝人面臨巨大精神、心理壓力，經過考量與商議，余宇涵向公司提出退團意願，公司方最終也決定尊重其個人意願」。不過公司在聲明中也強調，將會嚴厲譴責網路上透過P圖、截圖、斷章取義等方式進行造謠誹謗的行為，表示目前已經火速蒐證，甚至直接點名了多個微博帳號，將會對被點名的帳號提告追究。