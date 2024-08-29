柯文哲請假3個月恐難止血？他呼籲學馬英九：辭黨主席、捐出商辦

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，他今（29）日在下午與政治獻金善後小組在台大醫院國際會議中心召開記者會，鞠躬致歉並宣布請假3個月。資深媒體人黃暐瀚說，這確實會有止血效果，但遠遠比不上「請辭黨主席」、「直接捐出商辦」更有成效。
黃暐瀚還舉例，當年前總統馬英九還在擔任台北市長時，因為特別費案被起訴請辭黨主席，也沒有因為失去黨職而人生黑暗，一年後，他順利選上總統，是不是黨主席，與政治能量，並無直接關聯。
黃暐瀚回憶，十年前剛選台北市長的時候，柯文哲跟我說過一個醫院的SOP。他說病人被送到台大急診室的時候，他會先檢傷，然後找出出血點，止血，清創，然後上藥。如果沒止血，根本沒辦法上藥；若是沒清創，腐肉會造成感染，傷口永遠不會痊癒。十年前就清楚的道理，「阿北」為什麼忘記從前「柯Ｐ」怎麼做呢？
黃暐瀚說，現在柯文哲的出血點有三個：政治獻金帳務不清（必須一次清楚交代）、京華城司法調查（說明流程不要避談）、買商辦人設破滅（直接捐給民眾黨）。
接著要清創，黃暐瀚說，誰造成出血點，誰就得被清創。立委黃珊珊身為競辦總幹事，競辦財務出大包，還接「善後小組」？自然善不了後。京華城案跟木可還有商辦，都是柯文哲自己的鍋，在真相大白之前，請假黨主席，甚至請辭黨主席，靜候調查，才有辦法讓民眾黨遠離風暴，避免繼續受傷害。
黃暐瀚說，以上兩點完成之後，用「理性、科學、務實、公開、透明」這五帖良藥，來幫民眾黨療傷。尤其公開，須得「主動公開」，不是等人爆料才回應；透明得是「完全透明」，不能問一句答一句，切香腸擠牙膏，形同政治淩遲。
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黃暐瀚回憶，十年前剛選台北市長的時候，柯文哲跟我說過一個醫院的SOP。他說病人被送到台大急診室的時候，他會先檢傷，然後找出出血點，止血，清創，然後上藥。如果沒止血，根本沒辦法上藥；若是沒清創，腐肉會造成感染，傷口永遠不會痊癒。十年前就清楚的道理，「阿北」為什麼忘記從前「柯Ｐ」怎麼做呢？
黃暐瀚說，現在柯文哲的出血點有三個：政治獻金帳務不清（必須一次清楚交代）、京華城司法調查（說明流程不要避談）、買商辦人設破滅（直接捐給民眾黨）。
接著要清創，黃暐瀚說，誰造成出血點，誰就得被清創。立委黃珊珊身為競辦總幹事，競辦財務出大包，還接「善後小組」？自然善不了後。京華城案跟木可還有商辦，都是柯文哲自己的鍋，在真相大白之前，請假黨主席，甚至請辭黨主席，靜候調查，才有辦法讓民眾黨遠離風暴，避免繼續受傷害。
黃暐瀚說，以上兩點完成之後，用「理性、科學、務實、公開、透明」這五帖良藥，來幫民眾黨療傷。尤其公開，須得「主動公開」，不是等人爆料才回應；透明得是「完全透明」，不能問一句答一句，切香腸擠牙膏，形同政治淩遲。
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