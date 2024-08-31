周星馳拍過台灣廣告！電視兒童一看回憶爆擊：台詞27年還是聽不懂

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▲周星馳執導、主演電影《長江7號》後就沒有再演戲，改投入幕後工作。（圖／美聯社）

▲▼周星馳扮孫悟空演出台灣茶飲廣告，配音為御用配音演員石班瑜（本名石仁茂）。（圖／張哲生YouTube）

香港巨星、「喜劇之王」周星馳（星爺）從20世紀末叱吒華語影壇至今，地位崇高，已經多年不演戲、執導演筒的他，即便粉絲望穿秋水，依舊不輕易復出，日前一支27年前的本土廣告掀起討論，主角為扮成孫悟空的周星馳，年輕一輩的粉絲驚呼「竟然請得到星爺」，5、6、7年級生則回憶翻湧，有人笑說：「還是聽不懂他在講什麼（台詞）！」周星馳1993年起幫台灣食品大廠「真口味」拍攝多支茶飲廣告，由於當時他主演的港片《西遊記》系列紅遍兩岸三地，其中一支「古道綠茶烏龍茶」以孫悟空造型登場，想要逃離如來神掌的星爺被敲得七葷八素，這時如來神掌突然拿出品牌茶飲給周星馳，星爺喝一口後說：「精氣神湧泉不失！」接著和佛祖擊掌。懷舊達人、作家張哲生在粉專分享該支經典廣告，不少網友訝異地說：「原來星爺有拍台灣的廣告過」、「竟然可以請到周星馳」、「沒想到周星星有拍過廣告！真沒看過！」還有人說：「我只覺得，那時候廠商的廣告預算都滿足的」、「90年代能請得到星爺拍廣告真的很X」、「星爺廣告現在應該價值連城！」有趣的是有網友始終聽不懂周星馳在廣告開頭說的台詞，發問：「有人聽得懂星爺在說什麼嗎？」張哲生解答：「打這個頭（白費力氣之意），眼花又累又渴。」而有網友分析，90年代大批港星前仆後繼來台灣發展，不乏多個來台才走紅的例子，因此如周潤發的三洋維士比藥酒廣告，一代言就是13年，「星爺雖然知名，但是還沒有到非常火爆，連發哥這種天王級都能請到，就知道沒有誰是請不到的，而且廣告不像拍戲，錢很多又能很快拍攝完成，不接是笨蛋！」