看新光金「三角戀」！富邦金總座：若非合意成功恐有連鎖效應

我是廣告 請繼續往下閱讀

繼富邦金併日盛金創下首例「金金併」而且還是「非合意併購」成功案例，如今第二樁「金金併」出現雙龍搶珠，其中中信金也採非合意併購，市場擔心若成功可能引發「敵意併購」連鎖效應？富邦金總經理韓蔚廷今（29）日在法說會後坦言，這答案是肯定的，若中信金成功併新光金，市場就會考慮以非合意併購來擴大規模，這可能會產生連鎖效應。不過，他也強調，當初富邦金500億元併日盛金，完全靠現金，是拿實力出來買的，至於這是不是金管會要求？他說，「我不能回答跟主管機關協商的任何問題，我們最後就是用現金」。對於中信金以每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）方式，收購新光金股票，韓蔚廷說，每個案件都有其獨特性，當時富邦金公開收購日盛金是用現金，因此，對賣方股東來說，拿到現金是比較確定的，股票有漲有跌，當然，若對股票有信心就願意拿股票，只是當初富邦金500億元併日盛金，完全是靠現金，是拿實力出來買的。由於台新金透露2年前曾向金管會提出公開收購新光金，卻遭金管會否決，金管會希望全部採用現金公開收購。對於富邦金併日盛金全部用現金，是否也是因金管會要求韓蔚廷說，「我不能回答跟主管機關協商的任何問題，我們最後就是用現金」。至於台新金是否還有勝算？他表示，台新金準備最久，怎麼會沒有機會？沒公開收購後面程序很長，到終點之前都不算數，很難說誰跑先跑後，現在才剛開始，感覺越來越複雜。對於市場擔心若中信金非合意「公開收購」新光金成功，會不會引發金融連鎖效應？韓蔚廷坦言，若中信金順利走完全部程序，答案是肯定的，若沒走完就不一定，還要觀察。他認為，如果順利，大家日後可能都會考慮非合意併購，因為合意併購至始至終都不是問題，非合意併購在金融業很少。不過，韓蔚廷也提到，非合意併購對金融市場影響有限，雖然金融業可以發動非合意併購，但得經過主管機關核准，不是單方面想併就能併，金管會也會考量是否造成金融市場不穩定，有金管會把關，應該還好。