昔嗆不見財團！柯P認了與沈慶京陶珠隱園歡唱　網酸今自己上門

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民眾黨主席柯文哲今（29）日出席帳款最終說明記者會，宣布請假3個月並自請調查，會後也接受現場媒體提問，被問及遭人爆料曾赴陶珠隱園與沈慶京唱歌一事，柯文哲坦承在選後沈慶京慰勞他一下，並稱「財團老闆對我來說也是市民」，過去曾參選議員的前空姐黃敬雅翻出過去柯文哲所言，霸氣稱拒見財團「只能在雅虎奇摩看到我」，而不到10年，「現在是想見就見，還不用自己去，柯文哲就會夾著尾巴自己上門」。除了政治獻金假帳疑雲外，京華城案爭議延燒，柯文哲在記者會上被問及是否曾赴陶珠隱園與沈慶京唱歌一事，柯文哲回應稱，不否認自己認識沈慶京，而自己當台北市長這麼多年，「財團老闆對我來說也是市民」，也承認沈慶京確實有邀請他去唱歌，在選後沈慶京要慰勞他。對此黃敬雅翻出柯文哲如何形容財團，2015年1月喻「大象治國」，踢到東西就踩死；2015年2月稱財團只能在雅虎奇摩看到他；2015年1月稱「政商關係如用刀叉吃人肉」；2015年7月重話批遠雄「財團欺壓、欺負政府也有個限度」。而時間來到2019年，柯文哲被直擊在喜來登與財團見面2小時；2022年財團第三代柯文哲隨行實習生；2023年搭檔新光公主吳欣盈參選正副總統。直到今年北市科、京華城案連環爆。黃敬雅表示，不到10年的光陰，以前財團要看柯文哲只能從網路上看，現在是想見就見，還不用自己去，「柯文哲就會夾著尾巴自己上門」。