亞洲籃球員自我設限成通病？林書豪：很多球員不懂得探索與嘗試

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新北國王台裔球星林書豪在近日參與節目時，提到他觀察到許多亞洲球員的通病，林林書豪表示：籃球是一項在既定的規則中又帶有一些混亂的運動，你雖然你必須要有一些固定的結構和原則，但是在這些原則中也可以有很多的創造性，可以在很多情況下進行探索和嘗試。但過去幾年在亞洲打球的林書豪提到：或許年輕球員們要有更多的自主思考和創新精神，在實踐中不斷摸索出適合自己的打法，籃球不僅是一項技術的比拼，更是智慧和創造力的較量。林書豪希望未來的亞洲球員能夠在傳統的基礎上，更加開放和大膽地嘗試不同的球風，如此一來才能使整體球技更加進步。