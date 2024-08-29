亞洲籃球員自我設限成通病？林書豪：很多球員不懂得探索與嘗試

新北國王台裔球星林書豪在近日參與節目時，提到他觀察到許多亞洲球員的通病，林書豪說：許多亞洲球員太早把自己放在了某些限制與規定中，可能亞洲球員在小學時期，他就被教練定位是控衛、前鋒或者是中鋒，而他們也就此認定，這是他們生涯唯一的位置，之後在打球時過於依賴固定的模式，缺乏創新和探索精神，限制了他們的成長和進步。
林書豪表示：籃球是一項在既定的規則中又帶有一些混亂的運動，你雖然你必須要有一些固定的結構和原則，但是在這些原則中也可以有很多的創造性，可以在很多情況下進行探索和嘗試。
林書豪談亞洲經驗
但過去幾年在亞洲打球的林書豪提到：當我在亞洲打球時，遇到最大的挑戰就是，許多球員在場上都不知道要怎麼做，我同隊過的一些球員，當他們接到球，儘管有非常好的得分機會就在弱側，但他們看都不看，只會再將球導回到控衛手上。
或許年輕球員們要有更多的自主思考和創新精神，在實踐中不斷摸索出適合自己的打法，籃球不僅是一項技術的比拼，更是智慧和創造力的較量。林書豪希望未來的亞洲球員能夠在傳統的基礎上，更加開放和大膽地嘗試不同的球風，如此一來才能使整體球技更加進步。
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林書豪談亞洲經驗
但過去幾年在亞洲打球的林書豪提到：當我在亞洲打球時，遇到最大的挑戰就是，許多球員在場上都不知道要怎麼做，我同隊過的一些球員，當他們接到球，儘管有非常好的得分機會就在弱側，但他們看都不看，只會再將球導回到控衛手上。
或許年輕球員們要有更多的自主思考和創新精神，在實踐中不斷摸索出適合自己的打法，籃球不僅是一項技術的比拼，更是智慧和創造力的較量。林書豪希望未來的亞洲球員能夠在傳統的基礎上，更加開放和大膽地嘗試不同的球風，如此一來才能使整體球技更加進步。