促花東海洋觀光永續！海洋委員會與花蓮縣府就觀光與海洋交換意見

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▲海洋委員會主任委員管碧玲(左)與花蓮縣長徐榛蔚(右)雙方就花蓮觀光與海洋事務交換意見，期能促進花東海洋觀光之永續發展。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會主任委員管碧玲28日，到花蓮縣政府，拜訪花蓮縣縣長徐榛蔚，雙方就花蓮觀光與海洋事務交換意見，期能促進花東海洋觀光之永續發展。海洋委員會主任委員管碧玲，是由海洋委員會科技文教處處長黃世偉、海巡署東部分署分署長蔡茂埕等人陪同，先訪視花蓮海巡基層，再到花蓮縣政府，拜訪花蓮縣長徐榛蔚，受到縣長徐榛蔚率一級主管熱烈歡迎，雙方就花蓮觀光與海洋事務交換意見，為共同促進花東海洋觀光永續發展努力。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會有鑒於近來風災及地震對花蓮在地旅遊及民生造成衝擊，為促進花蓮產業觀光，決定將海洋委員會主辦的國際會議、志工培育、海洋大數據競賽，以及相關地方創生等活動，移師到花蓮辦理，以為振興花蓮經濟盡一份心力。管碧玲說，花蓮面向太平洋，擁有豐富的海洋資源和文化，是著名的觀光聖地，今(113)年震災衝擊花蓮在地旅遊及民生，海洋委員會盤整相關資源，規劃將今(113)年下半年度重要的國際研討會、志工培育、海洋大數據競賽及相關地方創生等活動，移師花蓮辦理，期能為振興當地經濟盡一份心力，未來亦將持續挹注資源，盼帶動東部地區的海洋事務、文化教育及觀光發展。花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮縣政府也將整合花蓮港周邊腹地及現有港埠設施，並串聯自行車道，成為親水廊帶之構想。海洋委員會主任委員管碧玲樂觀其成，並期許共同為花蓮海洋建設努力，帶動花東觀光發展，為東台灣的海洋科普、文化及環境永續注入新動力。