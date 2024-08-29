康康節目中落淚！爆歌曲被「他」搶去唱　想起愛兒1句話繃不住了

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▲康康聽李子森唱自己的歌，誇讚對方唱得比原唱還好。（圖／中視提供）

▲陳怡婷（右）聽歌勾起對阿嬤的思念之情。（圖／中視提供）

節目《綜藝一級棒》最新一集超催淚，許多歌手都被逼哭！李子森選唱康康的歌《順仔你著愛讀冊》，由於康康原本想在節目中唱這首歌，讓他本人十分驚訝，直呼李子森唱得比他還好，想起兒子的一句話，更在節目中紅了眼眶，不僅如此，歌手來賓陳怡婷演唱時想起過世的阿嬤更是三度落淚，現場氣氛感人，整集用歌聲傳達「愛要大聲說」的感性情懷。李子森透露他無意間聽到《順仔你著愛讀冊》覺得非常好聽，一查之後發現原來是康康所唱，得知李子森要挑戰這首歌，康康直呼：「你竟然要唱我的歌，我原本要爭取（在節目中）唱這首歌，但你唱我很開心，因為你的粉絲很多，我可能這首歌又會紅一次。」康康也提到這首歌是他在兒子剛出生時所唱，對他別有意義。聽到李子森以深情的風格重新詮釋，讓康康表示唱得比原唱還好，更一度在攝影棚眼眶含淚，「他唱的時候，我（腦中）的畫面就是想到我兒子，演唱會那天我有唱這首歌，我兒子聽了有哭，我就問他以前都不會哭，現在怎麼在哭，兒子則回我小時候聽不懂，現在長大了，知道爸爸的偉大。」兒子的一番真心話讓康康倍覺感動。同樣歌聲也很具穿透力的還有歌手陳怡婷，不管是自己選唱的歌曲或是聽到別的歌手演唱，都能勾起她的思念之情，因為她阿嬤今年才剛過世，許多歌詞都牽動情緒，讓她三度落淚。陳孟賢也藉這主題呼籲年輕人要懂得孝順：「小時候爸爸媽媽花很多時間教我們拿筷子，但我們這些年經人怎麼沒辦法花一些時間教他們用3C。」