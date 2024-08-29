京華城案檢大動作搜索！律師曝「有強大證據」：柯P難逃法律責任

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及的京華城弊案遭偵辦，28日檢廉搜索威京集團沈慶京的住處及國民黨台北市議員應曉薇辦公室，2人遭聲押禁見，對此，律師黃帝穎今（29）日天指出，檢廉兵分48路搜索且在機場攔阻並拘提現任議員，代表有強大證據底氣。黃帝穎在臉書發文表示，京華城弊案急遽升溫的三大發展，第一，檢廉掌握金流等客觀證據，沈慶京昨天發出「從不送紅包」聲明，釋出京華城案諸多細節，應與檢廉證據明顯不符，恐被認定為「隔空串證」鐵證。沈慶京聲明稿恐成隔空串證鐵證。第二，柯文哲便當會的要角應曉薇及京華城業主沈慶京均聲押禁見，即檢察官認定貪污犯行涉嫌重大，柯文哲在自己任命的副市長彭振聲涉嫌圖利案已作證後，應該「有所自覺」。柯文哲應難逃京華城弊案法律責任。第三，檢廉兵分48路搜索，且在機場攔阻並拘提現任議員，也搜索應曉薇市議會辦公室，代表掌握相當證據，足以說服核准48張搜索票的法官。機場逮議員兵分48路搜索代表有強大證據底氣。