開學季7-11出手了！美式、拿鐵5折「可寄杯」　大包衛生紙免10元

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▲7-11於8月30日至9月1日限時3天推出多款商品最低買一送一起優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵（包）、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等。（圖／7-11提供）

▲7-11「UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元（8包入）」，平均每包不到10元，整箱購買790元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲OPENPOINT行動隨時取自即日起至9月30日再推出數位送禮-傳情咖啡優惠組合，品項包含大杯CITY CAFE美式／拿鐵。（圖／7-11提供）

▲洛邦系列商品，包含法式經典可頌、金黃穀物核果、荷蘭起司德腸、石臼裸麥青提子。（圖／7-11提供）

▲7-11一日限定優惠，9月1日精品美式、馥芮白買7送7。（圖／7-11提供）

▲「果汁BAR」自9月1日起推出長達一個月的全品項69元消暑優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推薦指定飯糰搭配立頓奶茶最低只要39元。（圖／7-11提供）

▲OK超商看準學子們預備開學、活力餐食需求，推出極具飽足感的「美式肉醬熱狗堡」。（圖／OK超商提供）

8月30日開學季來了！7-11體諒父母剛繳學雜費，月底推出4大省錢攻略，眾多民生用品買一送一，抽取式衛生紙整串只要79元，單包不用10元；行動隨時取還有大杯美式4杯135元，單杯搭配自帶杯折扣5元優惠，只要29元開喝，並且購買此案行，並轉贈親友即可獲得厚乳拿鐵買一送一專屬賣場連結；還有9月1日限定的美式、馥芮白咖啡買7送7，相當於半價開喝。7-11於8月30日至9月1日限時3天推出多款商品最低買一送一起優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵（包）、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等，另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶/CITY TEA 優格好多青茶/冰珍珠椰果四季春青茶等品項任選2杯88元；日用品部分則有舒潔雪絨舒適抽取衛生紙90抽單串89元，整箱購買再折50元。另外，針對民生消耗日用品，7-11即日起至9月3日推出熱銷「UNIDESIGN抽取式衛生紙單串79元（8包入）」，平均每包不到10元，整箱購買790元。在9月17日以前另有指定大包濕紙巾買1送1最低45元起、隨身包濕巾以及衛生棉任選買1送1等優惠，最適合小資、學生族群囤貨購買。◾大杯美式四杯組135元，75折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵四杯組168元，76折（原價55元、特價42元）◾中杯精品美式四杯組240元，75折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵四杯組270元，75折（原價80元、特價68元）◾珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元，75折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶/英式紅茶四杯組105元，75折（原價35元、特價27元）◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）7-11全台近300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」自9月1日起至9月30日，推出長達一個月的全品項69元消暑優惠，品項逾10款選擇，最高可省下30元！香蕉牛奶更有59元超值特價折扣，不必到果汁專門店、水果行，消費者在家附近即可就近購買到新鮮的現打果汁。◾（熱）紅豆牛奶，原價79元、特價69元◾草莓牛奶，原價99元、特價69元◾草莓綜合果汁，原價99元、特價69元◾鳳梨蘋果優格飲，原價99元、特價69元◾蘋果鳳梨汁，原價79元、特價69元◾香蕉牛奶，原價69元、特價69元◾聖德科斯綠拿鐵，原價99元、特價69元◾木瓜牛奶，原價79元、特價69元◾聖德科斯藍莓優格飲，原價99元、特價69元◾金鑽鳳梨汁，原價79元、特價69元◾西瓜汁，原價79元、特價69元◾芭樂鳳梨汁，原價79元、特價69元◾芒果綜合果汁，原價99元、特價69元◾奇異果綜合果汁，原價95元、特價69元7-ELEVEN針對飯糰、麵包、包子、甜點、烘焙、鮮食、乳品、多拿滋、飲品以及CITY CAFE等超過10種類別商品推出39、45、55、65、75元共5種百元以下超值優惠組合，、7-ELEVEN銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或飲品也只要75元，吃飽百元有找。OK超商看準學子們預備開學、活力餐食需求，推出極具飽足感的「美式肉醬熱狗堡」，經典長堡麵包夾入法蘭克熱狗，搭配濃厚美式肉醬，以微辣提香的墨西哥辣椒片點綴，鬆軟有彈性麵包吸收誘人肉醬，帶有微辣香氣令人忍不住一口接一口，每個售價79元。並且即日起自9月11日期間推出「餐餐自由配」活動，凡購買指定商品搭配指定飲料，分別享49元與59元優惠價，高達194種早餐組合任君挑選。49元組合包含12款指定早餐與8款飲品、優格，其中任選一款雙士捲（牛奶/蛋黃/可可，單價35元），搭配OKCAFE中杯熱牛奶（45元）、中杯莊園級美式（35元），最高可省下31元。而59元同樣有14款指定麵包與7款飲品可以自由搭配，其中飲品還可搭配OKCAFE的大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵，提供學生及上班族隨心情選購，讓早餐控獲得大大滿足。