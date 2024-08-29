巴黎帕運／一場車禍改變人生　蕭翔文帕運初體驗打爆對手晉級8強

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▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)曾經歷車禍，但仍重新站上擂台。（圖／體育署提供）

2024巴黎帕運賽事今(29)日全面啟動，，8強賽將強碰地主選手Bopha Kong。大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，首輪漂亮開胡。25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。所幸在家人的陪伴和鼓勵下，