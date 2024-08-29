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巴黎帕運／一場車禍改變人生　蕭翔文帕運初體驗打爆對手晉級8強

記者廖聿偉/綜合報導

▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)在巴黎帕運首輪大勝晉級8強。（圖／體育署提供）
▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)在巴黎帕運首輪大勝晉級8強。（圖／體育署提供）
2024巴黎帕運賽事今(29)日全面啟動，台灣跆拳道好手蕭翔文打頭陣，他在男子K44級58公斤級旗開得勝，首輪碰上阿富汗Ebrahim Danish，以壓倒性地37：7獲勝，稍晚將在8強出賽。

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蕭翔文挾著2023杭州亞帕運金牌的氣勢，在帕運舞台展現強大的攻擊力，且不斷擴大領先，在第三回合將分差拉大到30分，提前結束比賽，8強賽將強碰地主選手Bopha Kong。

大會第五種子的蕭翔文，在杭州亞運成為大黑馬，從外卡一路闖入金牌戰，並攀上顛峰。本次帕運初體驗也沒有失常，首輪漂亮開胡。

▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)曾經歷車禍，但仍重新站上擂台。（圖／體育署提供）
▲台灣跆拳道好手蕭翔文(左)曾經歷車禍，但仍重新站上擂台。（圖／體育署提供）
一場車禍改變人生

25歲的蕭翔文在國小就開始接觸跆拳道，且成績越來越好，並有機會參加國手選拔，未料卻因為一場車禍，導致右手臂神經叢受創，葬送國手夢，一度陷入低潮。

所幸在家人的陪伴和鼓勵下，蕭翔文重新站起來，接受車禍的事實，並回到擂台上，改當帕運選手，潛力也沒被埋沒，成為台灣本屆帕運奪牌的大熱門之一。

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