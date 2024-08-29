日本羽球超級美女志田千陽魅力無法擋！連泰國羽球一哥都深陷其中

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志田千陽人氣很高，連泰國羽球一哥都很心儀（圖／BWF推特）

馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，2024巴黎奧運已落幕多時，但關於志田千陽的話題依舊還在延燒，無論是她在賽場上與搭檔松山奈未勇奪銅牌的佳績，還是她那張「偶像級」的臉蛋，都讓她擁有超高的話題與討論度。馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，