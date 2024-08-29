日本羽球超級美女志田千陽魅力無法擋！連泰國羽球一哥都深陷其中

巴黎奧運後，日本女雙好手志田千陽，因為擁有外型亮麗而被網友們封為「最正女雙」爆紅，因為其甜美的笑容與可愛的外表圈粉無數，處處散發迷人的魅力，就連泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn也深深為她著迷。馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，當他被問說希望誰是自己的混雙搭檔時，他直呼：「志田千陽，因為她很可愛，真的真的很可愛。」Kunlavut表現出的著迷神情，再次證明了志田千陽的魅力無法擋。
Kunlavut理想搭檔是志田千陽 受訪狂稱讚很可愛
2024巴黎奧運已落幕多時，但關於志田千陽的話題依舊還在延燒，無論是她在賽場上與搭檔松山奈未勇奪銅牌的佳績，還是她那張「偶像級」的臉蛋，都讓她擁有超高的話題與討論度。
馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，當他被問說希望誰是自己的混雙搭檔時，他直呼：「志田千陽，因為她很可愛，真的真的很可愛。」Kunlavut表現出的著迷神情，再次證明了志田千陽的魅力無法擋。
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2024巴黎奧運已落幕多時，但關於志田千陽的話題依舊還在延燒，無論是她在賽場上與搭檔松山奈未勇奪銅牌的佳績，還是她那張「偶像級」的臉蛋，都讓她擁有超高的話題與討論度。
馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，當他被問說希望誰是自己的混雙搭檔時，他直呼：「志田千陽，因為她很可愛，真的真的很可愛。」Kunlavut表現出的著迷神情，再次證明了志田千陽的魅力無法擋。