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日本羽球超級美女志田千陽魅力無法擋！連泰國羽球一哥都深陷其中

實習記者汪廷融/綜合報導

▲在巴黎奧運奪下銅牌的日本「最正女雙」組合志田千陽／松山奈未，其中志田千陽人氣很高。（圖／美聯社／達志影像）
▲在巴黎奧運奪下銅牌的日本「最正女雙」組合志田千陽／松山奈未，其中志田千陽人氣很高。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎奧運後，日本女雙好手志田千陽，因為擁有外型亮麗而被網友們封為「最正女雙」爆紅，因為其甜美的笑容與可愛的外表圈粉無數，處處散發迷人的魅力，就連泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn也深深為她著迷。馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，當他被問說希望誰是自己的混雙搭檔時，他直呼：「志田千陽，因為她很可愛，真的真的很可愛。」Kunlavut表現出的著迷神情，再次證明了志田千陽的魅力無法擋。

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Kunlavut理想搭檔是志田千陽 受訪狂稱讚很可愛

2024巴黎奧運已落幕多時，但關於志田千陽的話題依舊還在延燒，無論是她在賽場上與搭檔松山奈未勇奪銅牌的佳績，還是她那張「偶像級」的臉蛋，都讓她擁有超高的話題與討論度。

馬來西亞媒體《中國報》近日翻出過往泰國羽球一哥Kunlavut Vitidsarn的受訪片段，當他被問說希望誰是自己的混雙搭檔時，他直呼：「志田千陽，因為她很可愛，真的真的很可愛。」Kunlavut表現出的著迷神情，再次證明了志田千陽的魅力無法擋。

志田千陽人氣很高，連泰國羽球一哥都很心儀（圖／BWF推特）
志田千陽人氣很高，連泰國羽球一哥都很心儀（圖／BWF推特）

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