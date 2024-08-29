安全營運健康勞動！高市勞工局攜手業者成立安衛家族力拼零災害

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦5家安衛家族成立大會及經驗交流分享活動，有高雄市各安衛家族成員與會。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦5家安衛家族成立大會及經驗交流分享活動，有高雄市各安衛家族成員與會。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局28日，在高雄捷運公司大寮機廠，舉辦新成立5家安衛家族成立大會及經驗交流分享活動，高雄市勞工局局長江健興授旗給新成立的5家安衛家族核心單位代表，期勉健康勞動、安全營運，力拼工安零災害。高雄市政府勞工局攜手經濟部產業園區管理局高屏分局大發兼鳳山產業園區服務中心、大發產業園區廠商協進會、長春集團與高雄捷運公司，共同舉辦5家安衛家族成立大會及經驗交流分享活動，是由勞工局局長江健興主持，有高雄市各安衛家族百餘位成員代表與會，高雄市議員李雅靜也到場勉勵與會各安衛家族成員，一起努力拼工安零災害。高雄市政府勞工局局長江健興首先授旗給高雄市政府捷運工程局、高雄市政府交通局、台灣港群高雄區、台灣善美的，以及上鋌營造等5家新成立的安衛家族核心單位代表。高雄市政府勞工局局長江健興表示，市長陳其邁非常重視職業安全衛生，但工安要進步，光靠政府或勞工局勞動檢查處的力量是不夠的，勞工局期望透過更多安衛家族的成立，由政府部門、大型或標竿企業擔任領頭羊的角色，以「大廠帶小廠、公私協力」的方式，將「安全營運、健康勞動」的觀念逐漸擴大，並藉由各家族運作的經驗分享交流，共創更優質的職場與勞動環境。在活動中，邀請榮獲勞動部職安署安全衛生合作伙伴績效分組評比冠、亞軍的屏安水利安衛家族、振勝營造、中興500安衛家族中鋼結構，以及大發兼鳳山產業園區服務中心化工安衛家族長春集團，分享其籌組成立安衛家族與運作之經驗，藉此和與會的各安全衛生家族伙伴，彼此交流學習。