強化鋼鐵業防災！高雄市政府勞工局舉辦鋼鐵工業高階主管座談

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▲高雄市政府勞工局舉辦鋼鐵工業高階主管座談，由勞工局局長江健興(中)與中鋼公司生產部門副總經理陳守道(左)共同主持。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦鋼鐵工業高階主管座談，鋼鐵工業高階主管發言踴躍。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(29)日，在高雄市前鎮區，中鋼總部大樓國際會議廳，舉辦鋼鐵工業高階主管座談活動，期盼強化鋼鐵業防災，以保障勞工作業安全。高雄市政府勞工局鋼鐵工業高階主管座談活動，是由勞工局局長江健興與中鋼公司生產部門副總經理陳守道共同主持，高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉，以及高雄市鋼鐵業110位高階主管代表與會，期透過相關實務與對策分享及交流研討座談，共同推動製程優化與安全管理。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄為鋼鐵業製造重鎮，包括熔鑄、鑄造、熱軋、冷軋及冷作等製程與相關操作維修作業，可能潛藏發生災害的風險，該局為協助業者推行防災對策，以保障勞工作業安全，乃與中鋼公司共同舉辦此一鋼鐵工業高階主管座談會。在鋼鐵工業高階主管座談會中，由中鋼公司設備處副處長郭心田分享鋼鐵業智慧防災對策，藉以提升生產效率與安全保護，為鋼鐵業及勞工朋友創造一個更安全、更健康的工作環境。郭心田說，中鋼公司自工安1.0精進至工安2.0，從傳統分析工作環境及工作者行為模式，尋求管理面及設備面改善，工安2.0更利用智慧科技，提升工作安全的即時性與透明度，以熱影像辨識結合人工智慧AI演算法，達成預知保養及預判異常狀況的目的，進而提升設備的可靠度。再者運用VR技術，建置工安體感教室，以沉浸式訓練，建立使用者設備操作標準作業程序及道路防禦性駕駛的觀念，最後發展5GAIoT技術，將人工智慧結合物聯網的技術應用，以5G等傳輸技術整合各項數位資訊，遠端精準控制現場設備，達成3K環境及倉儲系統等無人化的作業目標。