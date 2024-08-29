軍機才闖領空！中國外長稱不滿「台灣有事日本有事」傷害人民感情

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中國解放軍運-9電子偵察機於26日上午進入擅闖日本領空，這是日本防衛省首次確診有中國軍機侵犯領空，日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博28日在訪問中國期間談及此事，並強烈要求防止再次發生，中國外長王毅則提到，日本所謂「台灣有事就是日本有事」是傷害中國人民感情的表述。日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長、前自民黨幹事長二階俊博於27日前往中國訪問，期間多次向中國官員傳達中國軍機首次侵犯日本領空的立場。首先，他先是於27日晚間與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談提及此事，接著在28日於北京人民大會堂與中國全國人大常委會委員長趙樂際會見時，又提到針對中國軍機侵犯日本領空表示遺憾，並強烈要求防止再次發生，對方則稱並非有意為之。同一天，二階俊博也和中國外長王毅在北京釣魚台國賓館會面，王毅對此則回應表示，不論是在日本或台灣都有人主張「台灣有事就是日本有事」，而中國認為這是不對的，他也重申「台灣是中國的一部分，台灣問題屬於中國的內政問題」，強調所謂「台灣有事就是日本有事」的發言，就是「傷害中國人民感情的表述」。王毅與二階俊博也針對中國持續停止進口日本水產品問題進行談論，二階俊博表示，希望中國能進行全盤考量，考慮重新恢復進口日本水產品，王毅則僅重申中國一貫立場，並未給予明確答案。此外，《路透》指出，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席莫萊納爾（John Moolenaar）日前訪問東京時，曾與日本首相岸田文雄等日本高官會面，並談及中國入侵日本領空一事。莫萊納爾28日受訪時表示，中國此番行為是「敲響日本的警鐘」（wake-up call），他提到過去幾年中國展現非常不同的一面，但問題在於該用什麼方式才最適合阻止中國未來可能的侵略與惡意行為，「我們不想助長一個可能被用來對付我們的軍事體系。」