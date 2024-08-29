嶺東科大辦全國EMBA高球賽 300球友齊聚霧峰球場競技

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▲創校一甲子的嶺東科大，今年主辦全國EMBA高球賽，來自各校300球友齊聚霧峰球場競技。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大主辦全國EMBA高球賽，300球友齊聚霧峰球場以球會友，彼此交流競技。（圖／嶺東科大提供）

第21屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽，今年由創辦一甲子的嶺東科技大學主辦，今、明兩日於台中霧峰高爾夫球場開打，共有27所大學EMBA高球團隊約300人參與競賽，透過球藝競技盛會，以球會友，促進各校EMBA相互交流與學習。嶺東科大高階經營管理碩士班EMBA，今年邁入第十八年。多年來，成立許多學生與校友組成的社團，其中以高爾夫球社最為活躍，每年皆會組隊參與各校辦理的全國EMBA高爾夫球聯誼賽。今年適逢嶺東科大歡慶60週年，為擴大慶祝並廣邀各路好手齊聚台中，EMBA特別承辧今年盛會。此次全國EMBA高球賽執行長黃建智指出，賽事活動順利舉行首要感謝學校的全力支持，特別是嶺東學園張台生總執行長與嶺東科大陳仁龍校長鼎力相助，以及嶺東EMBA校友會與高球社歷任學長姐的群策群力，才能使全國性活動得以圓滿舉辦。同時也期盼下屆舉辦方高雄大學，繼續延續EMBA高球賽之精神，邀請更多大學EMBA高球隊伍共襄盛舉。嶺東科大校長陳仁龍表示，此次全國EMBA高球聯誼賽具有承先啟後的時代意義，代表著傳承與創新，實踐學校「學以致用 誠以待人」的校訓，致力於培養具備國際視野和實踐能力的專業人才。期待透過球賽聯誼，為跨校、跨界的未來發展開創更多可能性。