韓國羽球公開賽／「麟榤配」王齊麟與邱相榤台灣內戰勝出晉級8強

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▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年日本羽球公開賽無緣8強。（圖／Badminton Photo）

王齊麟與邱相榤贏了！台灣羽球男雙「麟榤配」王齊麟與邱相榤今（29）日在超級500系列韓國羽球公開賽，以21：17、11：21、21：19打敗第3種子、世界排名第10的台灣組合李哲輝與楊博軒，在合作的第3場賽事挺進8強。在老搭檔李洋退休後，東京、巴黎奧運雙金2連霸，王齊麟跟李洋確定在台北羽球公開賽、年終賽後拆夥，不過「麟榤配」目前打了3場，就拿下2勝，整體來看，贏球機率還是不差。由於在老搭檔李洋退休後，王齊麟改和邱相榤合作，兩人上週在日本公開賽挺進16強，當時遭日本對手三橋健也／岡村洋輝逆轉無緣8強，不過在韓國公開賽，兩人持續培養默契，希望在之後比賽可以改善缺失。王齊麟／邱相榤來到韓國公開賽，首場以21：12、19：21、25：23打敗南韓地主老將高成炫與申白喆，今（29）日遭遇熟悉的台灣組合李哲輝／楊博軒，不過兩隊大戰三回合，最後才由「麟榤配」勝出。王齊麟／邱相榤今天挑戰老經驗的李哲輝、楊博軒組合，想不到兩人第一局就先拿下，李哲輝與楊博軒則在次局扳回一城。進入決勝局，王齊麟與邱相榤、李哲輝跟楊博軒幾乎你來我往，大家實力相近。結果「麟榤配」先來到19：17，李哲輝、楊博軒雖然追成平手，但最後王齊麟邱相榤驚險守住勝利。