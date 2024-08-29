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韓國羽球公開賽／「麟榤配」王齊麟與邱相榤台灣內戰勝出晉級8強

記者吳政紘/綜合報導

▲王齊麟與新搭檔邱相榤出擊，拿到第二勝。（圖／Badminton Photo）
▲王齊麟與新搭檔邱相榤出擊，拿到第二勝。（圖／Badminton Photo）
王齊麟與邱相榤贏了！台灣羽球男雙「麟榤配」王齊麟與邱相榤今（29）日在超級500系列韓國羽球公開賽，以21：17、11：21、21：19打敗第3種子、世界排名第10的台灣組合李哲輝與楊博軒，在合作的第3場賽事挺進8強。在老搭檔李洋退休後，王齊麟改和邱相榤合作，兩人組成「雙塔」男雙，而且都是殺球十分兇狠，讓對手不好招架，這場在王齊麟與邱相榤的穩定發揮下，於「台灣男雙內戰」中勝出。

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土銀男雙出擊　王齊麟要帶小老弟

東京、巴黎奧運雙金2連霸，王齊麟跟李洋確定在台北羽球公開賽、年終賽後拆夥，不過「麟榤配」目前打了3場，就拿下2勝，整體來看，贏球機率還是不差。

由於在老搭檔李洋退休後，王齊麟改和邱相榤合作，兩人上週在日本公開賽挺進16強，當時遭日本對手三橋健也／岡村洋輝逆轉無緣8強，不過在韓國公開賽，兩人持續培養默契，希望在之後比賽可以改善缺失。

王齊麟／邱相榤來到韓國公開賽，首場以21：12、19：21、25：23打敗南韓地主老將高成炫與申白喆，今（29）日遭遇熟悉的台灣組合李哲輝／楊博軒，不過兩隊大戰三回合，最後才由「麟榤配」勝出。

王齊麟／邱相榤今天挑戰老經驗的李哲輝、楊博軒組合，想不到兩人第一局就先拿下，李哲輝與楊博軒則在次局扳回一城。進入決勝局，王齊麟與邱相榤、李哲輝跟楊博軒幾乎你來我往，大家實力相近。

結果「麟榤配」先來到19：17，李哲輝、楊博軒雖然追成平手，但最後王齊麟邱相榤驚險守住勝利。

▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年日本羽球公開賽首戰中，以21：16、21：13直落二擊敗日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，成功挺進16強。（圖／Badminton Photo）
▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年日本羽球公開賽無緣8強。（圖／Badminton Photo）

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