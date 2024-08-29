曾幫太妍寫歌！日本新世代歌手「eill」將首度來台　11月台北開唱

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▲eill以動畫《東京卍復仇者》的片尾曲正式出道，首張單曲在Apple Music播放次數超過7000萬次。（圖／商客優國際 Welcome Music 提供）

▲eill的作品以黑人音樂為基礎，透過融合甜美、感傷、艷麗與力量共存的歌聲，讓許多歌迷一聽就停不下來。（圖／eill IG）

現年26歲，曾為「少女時代」太妍寫歌的日本新世代創作型女歌手eill，將於11月3日來台開唱，這是她出道以來首次台來演出，對於即將在台北與歌迷見面，eill表示相當期待，希望能感受台灣歌迷的熱情。eill早在15歲就開始用電腦創作寫歌、唱歌，2021年4月她以動畫《東京卍復仇者》的片尾曲正式出道，首張單曲在Apple Music播放次數超過7000萬次，打入50個國家的J-POP排行榜前10名。除了寫自己的歌，eill很喜歡韓國文化並深入鑽研，她曾為「少女時代」太妍、EXID寫歌，甚至連大勢韓團IVE的〈Take It〉日文歌詞也是她所譜寫。此外她還參與SKY-HI、m-flo、片寄涼太（GENERATIONS放浪新世代）等知名藝人的音樂作品，活動範圍相當廣泛，出道至今都一直備受矚目。eill的歌手名取自北歐神話的治癒女神「埃爾」，希望治癒之力能寄宿在音樂裡，她的作品以黑人音樂為基礎，透過甜美、感傷、艷麗與力量共存的歌聲，擄獲許多歌迷的心。下個月起eill將開始將在日本舉行睽違2年的全國巡迴演唱會「BLUE ROSE TOUR 2024」，其中更加碼宣布加開台灣、韓國場次，預計11月3日晚間6點在台北Hana Space花漾展演空間開唱。演出日期：2024年11月3日（日）入場時間：17：00開演時間：18：00演出地點：Hana Space花漾展演空間演出地址：台北市中正區仁愛路一段17號10樓啟售時間：2024年9月1日（日） 12：00購票方式：KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort票 價：VIP NT3,280 / 一般預售票NT2,680 /身障票NT 1,340