川普對賀錦麗展開「性羞辱」攻擊　又提前男友往事

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美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)28日在自家社群平台真實社群(Truth Social)，轉發一則民主黨總統參選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris)的有關的猥褻貼文，暗示賀錦麗用性關係上位，再度用性話題攻擊賀錦麗。根據紐約時報報導，川普在真實社群另一名用戶的貼文，這名用戶在一張賀錦麗與川普2016年的民主黨對手希拉蕊(Hillary Clinton)的照片下方發表評論說，「口X對她們的職業產生不同的影響…」。這段話首先意指的是希拉蕊的丈夫、美國前總統柯林頓(Bill Clinton)曾與白宮實習生萊溫斯基(Monica Lewinsky)有過婚外情；同時也暗諷賀錦麗與前舊金山市長布朗(Willie Brown)交往過，川普以及極右翼時常搬出布朗來攻擊賀錦麗藉著性關係上位。川普陣營並未立即回覆置評要求；而賀錦麗陣營、布朗、以及柯林頓夫婦也都沒有立即作出回應。事實上，川普在進入8月後，開始加大對賀錦麗的攻擊力道，已非首次透過他人拿出性言論來攻擊，在8月初，川普分享了一段極右翼創作者所拍攝的影片，影片中，一段歌曲內容諷刺賀錦麗是個白癡，並用性暗示指出賀錦麗「一生都跪在地上」，這時螢幕上出現了布朗的照片。