江蕙國慶復出掀狂熱！陳子鴻無奈全說了　搶票時間曝光

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▲江蕙這次再度開唱引起關注，目前北市府正在擬定索票的細節與方式。（圖／喜歡音樂YouTube）

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，日前在台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁的強力邀約下，坦言對復出有點動心，近日也正式宣布將於10月5日在大巨蛋舉辦的國慶晚會上開唱，讓歌迷相當興奮，也有許多歌迷好奇入場方式。就連江蕙的老戰友兼前經紀人陳子鴻也不斷被身邊好友狂問「是否有門票？」對此他今（29）日親自回應，「我真的沒有票！」江蕙即將在國慶晚會上再開金嗓，由於這是闊別9年的正式演唱，因此許多歌迷都相當期待，也期望屆時可以再次一睹歌后風采，急切想要得到門票，似乎也有很多人因此找上陳子鴻。不過陳子鴻就在臉書透露，這次他沒有參與江蕙的演出，所以不會有國慶晚會的門票，「據說台北市政府九月會開放索票，請大家留意。」最後再次強調，「我真的沒有票！」不少人看到後紛紛留言，「辛苦您了…但也會繼續期待買票的機會」、「我希望明年能搶演唱會門票」、「想去看二姐，期待好久」、「感覺你壓力山大」、「原來大家都想的一樣」、「期待有售票的演唱會門票。」事實上，這次江蕙再度開唱引起相當大的關注，不少人也擔心屆時是否會被黃牛惡意炒價。對此，蔣萬安表示，對於這次國慶晚會在大巨蛋舉辦一事，市府有初步的討論，觀傳局預計在9月下旬就會對外公布相關索票的細節跟方式，一定會把國慶晚會辦好。對於如何防堵黃牛？蔣萬安則說，包括大家關心的防堵黃牛，還有索票的方式，以及長輩進場的動線等等這些都會在市府做更詳細的研究。