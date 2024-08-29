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《激讚網紅》果汁世妍年收32億！被封「暗黑版張員瑛」同遊房時爀

記者李欣容／台北報導

▲果汁世妍（洗妍）在《激讚網紅》中以出色外型受到關注，自爆年收高達32億韓元。（圖／翻攝自果汁世妍IG）
▲果汁世妍（洗妍）在《激讚網紅》中以出色外型受到關注，自爆年收高達32億韓元。（圖／翻攝自果汁世妍IG）
Netflix實境節目《激讚網紅》請來77位網紅大亂鬥，看誰能成為最有影響力的網紅，還有3億韓元獎金，其中一名參賽者「果汁世妍（洗妍）」以豔麗外型在第一關就獲得許多關注，有人說她根本是暗黑版IVE成員張員瑛，不少參賽者看了她提供的自我介紹影片都不敢直視，而她也一路闖進第4名，自爆年收曾高達32億韓元（約7千6百萬台幣）。

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自我介紹火辣熱舞　果汁世妍獲讚

果汁世妍有著一張娃娃臉，但火辣身材讓她在節目上很吃香，第一關卡就因為熱舞影片獲得許多男性參賽者的「讚」，2000年出生的她今年24歲，在直播平台AfreecaTV起家，她在節目上也透露，曾登上平台女直播主第一名，收入也是第一，高達32億韓元，讓其他參賽者驚訝倒抽一口氣。

▲果汁世妍（洗妍）火辣身材讓許多男參賽者不敢直視。（圖／翻攝自果汁世妍IG）
▲果汁世妍（洗妍）火辣身材讓許多男參賽者不敢直視。（圖／翻攝自果汁世妍IG）
同框房時爀掀熱議　果汁世妍被說零死角的正

而先前果汁世妍被拍到和BTS的創辦人、HYBE老闆房時爀一起現身美國，更瘋傳兩人在交往，果汁世妍澄清是因為幫助HYBE搜集詐騙資料才會一起出現，加上姊姊認識房時爀，房時爀才訂了餐廳感謝她們姊妹倆，這個說法部分網友不買單，但真相究竟如何也只有當事者知道。

節目播出後，果汁世妍的討論度瞬間飆漲，Threads上也很多人討論，「果汁洗妍的顏值真的很高」、「她直播超多台灣人在看的」，「根本是張員瑛和Karina的綜合版」、「無死角的正，身材也超好」。

▲果汁世妍（洗妍）被說零死角的正。（圖／翻攝自果汁世妍IG）
▲果汁世妍（洗妍）被說零死角的正。（圖／翻攝自果汁世妍IG）
▲張員瑛見自己「美哭」粉絲，貼心地移開視線，並向對方道歉：「抱歉、抱歉，看了妳！」（圖／翻攝自X）
▲張員瑛的美貌也是紅遍全球。（圖／翻攝自X）

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