朴寶劍傳演出《Good Boy》拳擊手拍動作戲受傷！經紀公司曝光傷勢

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▲朴寶劍在新戲中飾演拳擊國手。（圖／IG jtbcdrama）

今年31歲的韓劇男神朴寶劍，過去在戲劇《請回答1998》、《青春紀錄》、《男朋友》中都有亮眼表現，在IG上更是有550萬名粉絲追蹤，而近期朴寶劍正在拍攝JTBC的新戲《Good Boy》（暫譯），沒想到今（29）日卻傳出在拍攝過程中受了傷，導致整個劇組拍攝中斷，經紀公司也出面回應傷勢，指出只是輕傷，不過目前仍在治療當中。經紀公司方面曝光傷勢，指出朴寶劍只是輕微傷勢，請粉絲不用擔心：「目前電視劇雖然暫停了拍攝，但隨後會根據情況調整，預計很快就會重新開始拍攝。」由朴寶劍和金所泫兩人主共同演的《Good Boy》以動作喜劇為主題，講述了獲得奧運獎牌的朴寶劍，因緣際會藉由奧運會特招而當上警察，還運用自己的特長懲治罪惡。劇中，朴寶劍飾演奧運拳擊金牌得主「尹東柱」，雖然成為國手，但後續卻走上人民保母的道路，開啟了第二人生。而金所泫則市飾演奧運射擊冠軍「池漢娜」，根據了解，《Good Boy》預計將於今年下半年播出。