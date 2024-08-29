台南登革熱「境外移入+1」　3旬女返越南探親回台後爆4症狀確診

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▲衛生局提醒，就醫時請告知T.O.C.C.。（圖／台南市衛生局）

台南市新增1例境外移入登革熱病例，台南市衛生局今（29）日表示，該名個案為第16例境外移入登革熱病例，為居住善化區30餘歲女性，於8月18日至8月25日前往越南返鄉探親，返臺後於8月27日出現腰酸背痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛等症狀，8月28日前往佳安小兒科診所就醫，並主動告知旅遊史，由黃昱升醫師通報和採檢送驗，8月29日經檢驗PCR陽性確診；衛生所已立即前往個案居住地放置噴霧罐、周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及衛教宣導，善化區公所防疫團隊同步動員里/鄰長及志工進行環境孳生源清除，並已規劃相關化學防治作業。依據疾病管制署資料顯示，今(113)年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至8月29日，國內已累計183例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、泰國及馬來西亞等東南亞國家為主。另南美疫情發燒，以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情為嚴峻。為積極找出社區隱藏個案，本市自113年4月1日起建置定點醫師監測計畫，推廣基層醫院診所實施登革熱NS1快速檢驗、快速診斷、快速通報，縮短傳染性疾病隱藏期，在此特感謝佳安小兒科診所黃昱升醫師積極問診T.O.C.C.，及時使用登革熱NS1快篩檢驗，並快速通報，因而從中發現登革熱境外確診個案，使防疫團隊及早進行防治工作，避免疫情於社區環境擴散蔓延。面臨新學期開學在即，黃偉哲市長非常關心校園環境，籲請學校務必訂定完善校園登革熱防治計畫，每日澈底落實校園周遭環境孳生源巡檢和高風險積水點管理，強化師生日常自主健康管理及個人防蚊措施，提升整體師生登革熱防疫知能，守護師生健康。提醒如有至東南亞及南美洲國家旅遊的市民朋友，返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫勿隨意自行服藥，並主動告知醫師旅遊史、接觸史，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土傳染病病例的發生。