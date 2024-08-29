富邦金上半年賺813億！台股投報率高達27.49%　對下半年審慎樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦金控今 (29) 日舉行第2季法說會，公布上半年稅後純益 813.1億元，每股稅後盈餘（EPS）5.97元，續居金控業之冠，其中子公司富邦人壽在股市已實現獲利766億元，台股投報率高達27.49%，海外股票也有16.88%。富邦金總經理韓蔚廷表示，台股基本面沒有看到太大負面因素，對台股維持審慎樂觀看法，下半年努力持平上半年的好成績。截至2024年6月底，富邦金總資產逾11.7兆元，年增7.7%；淨值9376億元，年成長26.1%，普通股每股淨值達64.67元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為1.42%與18.69%，皆較去年同期提升。 富邦金也已公布7月自結稅後淨利267.4億元，累計今年前7月稅後淨利1078億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，每股盈餘為8.0元，稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業冠軍。富邦金子公司富邦人壽2024年上半年稅後淨利515.7億元，居業界第一，在投資組合上，總投資資產達5兆1061億元，平均報酬率5.43%，其中國外部位佔比增加達66.9%，主要反映國外股票部位評價及國外債券部位匯率影響；現金維持相對較高水位，來到 2219億元，將視市況伺機布局以提升收益。避險及匯兌前、後的投資報酬率分別為6.19%、5.43%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。經常性避險支出自第2季起改善，反映美國下半年有降息空間、台灣維持溫和緊縮。在股債配置部分，富邦人壽國內股票占比9%，投報率達27.49%；國外股票占比7.4%，投報率16.88%，而部位最大仍是國外債券，占比56.6%，投報率4.18%；國內債券占比12.6%，投報率2.76%。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比的正利差擴大為2.28%。受惠金融市場回穩及股票評價上揚，上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續回升，截至2024年6月底淨值比上升至約11.7%，資本適足率(RBC)達371%。對於下半年股市展望，韓蔚廷說「審慎樂觀」，基本面看起來還算正面，AI或AI相關仍是主軸，中長期都有不錯發展，但部分個股短線漲幅不少，評價可能有所調整，但中長期產業發展仍是正面，至於傳產業正緩步復甦，緩慢朝正面方向。他認為，目前股市短期沒有太大的負面因素，如果反應基本面的話，預期不會太負面，只是漲多評價會不會調整，大家還是要注意。至於台北富邦銀行2024年上半年稅後淨利162.5億元，續創歷史新高，整體淨收益年增18.8%，其中利息淨收益年增12.2%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年成長46.3%，反映財管及信用卡收益增加。此外，數位平台客戶數達488萬及活躍用戶數達328萬，分別較去年同期成長20%及26%。北富銀2024年上半年整體授信餘額年成長11.8%，其中個人放款與企業授信年成長分別為13.2%、11.0%，今年以來整體授信餘額成長7.4%，授信動能維持穩健。企業授信方面，今年以來外幣授信成長11.0%，增幅高於台幣授信，主因掌握台商供應鏈移轉及國際聯貸商機；房屋貸款餘額較2023年底成長7.1%，其他個人授信餘額成長8.9%，其中個人信貸達雙位數成長。台幣存款今年以來成長6.7%，增幅高於外幣，有助控管資金成本。上半年手續費淨收益年增46.3%，其中財富管理手續費收益年成長40.9%，來自各產品線動能皆良好；由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，信用卡有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長33%及44%，市佔率提升，信用卡淨手續費收益年成長幅度達139.7%。海外分行方面，由於放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增16.9%，海外稅後淨利年增17.7%。富邦產險2024年上半年稅後淨利24.4億元，利潤持續增加；簽單保費收入成長11.5%，市佔率達24.6%，續居市場龍頭。自留綜合率86.2%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。2024年上半年投資績效持穩，投資報酬率達7.49%。富邦證券2024年上半年稅後淨利49.7億元，年增44.6%，主要受惠台股價量齊揚，經紀、財管與投行業務獲利皆成長。2024年上半年經紀、融資、借券等重要業務市場排名及獲利維持前3大，未來將持續深化客群經營與優化平台，鞏固經紀業務，藉由財管商品深化客戶關係，發揮規模效益。