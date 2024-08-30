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上任前夕婉拒健保署副署長派令！邱泰源證實劉宜亷不來了　原因曝

記者林莞茜／綜合報導

▲桃園市前衛生局局長劉宜亷，婉拒接任健保署副署長原因曝光。（圖／桃園市衛生局提供）
▲桃園市前衛生局局長劉宜亷，婉拒接任健保署副署長原因曝光。（圖／桃園市衛生局提供）
衛福部健保署副署長，原定將由桃園市衛生局前局長劉宜亷於9月接任，但卻在人事安排生變；對此，衛福部長邱泰源今（29）日說明，劉宜亷因為個人生涯規劃，要照顧高齡93歲的母親而婉拒，他尊重其意願，會盡快另覓人才。

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健保署前副署長李丞華7月中旬退休，原訂由邱泰源的學生、桃園市衛生局前局長劉宜亷接任，並安排9月1日上任；然而，近日交通部前部長李孟諺因桃色糾紛請辭，傳出政府高層也對曾有過桃色風波的劉宜亷持保留態度。

針對人事安排生變，邱泰源今日下午證實劉宜亷婉拒接任健保署副署長，實際原因是為了照顧高齡93歲的媽媽，雖然感到可惜但也只能尊重其意願，會再盡快另覓人才。

健保署長石崇良則回應，署內人事部門近日和劉宜亷聯繫報到事宜時，他有說明因為家人因素考量決定留在民間服務，感到相當可惜，但尊重意願。

桃園市長張善政也提到，劉宜亷的說法是「個人因素」，但據說他已拿到派令卻卻突然生變，直言「很意外，以往從來沒遇過這種事情」。

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