台灣「人行道規劃」進步了！部落客讚：以為是日本　現場畫面曝光

台灣的交通雖然有許多待改進的地方，但一部分縣市的交通局，已經正在默默做出改變。近期就有部落客發現，桃園楊梅一條路上出現了改善的「人行道規劃」，看起來彷彿置身在日本一樣，現場照片曝光也讓大批民眾給予掌聲：「繼續加油！」
部落客「展的分享天地」昨（29）日分享一系列照片，在桃園市楊梅區的電研路上，在今年出現了「軟式護欄」，隔絕出行人通行空間，而先前都僅設置俗稱「棒棒糖」的反光防撞桿而已，這一改變也讓他驚呼：「看到這畫面我以為是日本」。
展隨後也回憶起這條路上10年前，還沒設置任何實體護欄時，基本上就是被車子停好停滿，但現在設置了實體護欄之後，已經完全為行人空出了行走空間，「這種阻隔方式在日本很常看到，因為不用高成本，希望這東西後面能多普及了」。
由於楊梅區電研路為處工業區的位置，但卻仍舊隔出了人行道，也讓他忍不住大讚，「這個設置地點也打臉那些說鄉下跟工業區不用人行道要停車空間的人，外面變成人行道之後工廠為了要員工可以正常通勤上班，自然會想辦法變出停車空間，員工停車問題本來就是公司營運的內部成本或員工的通勤成本，而不是要把成本外部化」。
不少網友看完楊梅工業區的做出了小小改變後，也紛紛給予好評「你不說我還真的以為是國外考察了，希望台灣可以普及」、「我看到這設計感動到想哭」、「桃園的交通建設，開始有改變了」、「還真的以為是日本街道，讚」。
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展隨後也回憶起這條路上10年前，還沒設置任何實體護欄時，基本上就是被車子停好停滿，但現在設置了實體護欄之後，已經完全為行人空出了行走空間，「這種阻隔方式在日本很常看到，因為不用高成本，希望這東西後面能多普及了」。
由於楊梅區電研路為處工業區的位置，但卻仍舊隔出了人行道，也讓他忍不住大讚，「這個設置地點也打臉那些說鄉下跟工業區不用人行道要停車空間的人，外面變成人行道之後工廠為了要員工可以正常通勤上班，自然會想辦法變出停車空間，員工停車問題本來就是公司營運的內部成本或員工的通勤成本，而不是要把成本外部化」。
不少網友看完楊梅工業區的做出了小小改變後，也紛紛給予好評「你不說我還真的以為是國外考察了，希望台灣可以普及」、「我看到這設計感動到想哭」、「桃園的交通建設，開始有改變了」、「還真的以為是日本街道，讚」。