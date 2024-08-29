Telegram創辦人法國被捕原因掀議論！外媒揭他曾因一事打槍馬克宏

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加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）24日晚間在位於巴黎的布傑機場（Le Bourget airport）遭法國航空運輸憲兵隊（GTA）的憲兵拘留，引發全球議論。法國總統馬克宏還特別為此出面表示杜洛夫被逮捕的原因並非出於政治動機。近日美媒揭露一段秘辛，指出馬克宏曾在2018年與杜洛夫共進午餐，邀請杜洛夫將Telegram總部設置在巴黎，但遭到拒絕。現年39歲的Telegram創辦人杜洛夫搭乘私人飛機從亞塞拜然飛抵法國巴黎時，遭到法國反詐騙辦公室官員拘留，法媒指出，因杜洛夫未能對Telegram進行適當監管，導致該平台上的不法性影像以及詐欺和洗錢行為氾濫。馬克宏談到逮捕杜洛夫一案時指出，法國是高度重視言論和通訊自由以及創新與企業精神的國家，在法治社會中，社交網路上和現實生活中一樣，自由是在法律建立的框架內行使的，強調「杜洛夫被逮捕不是因為政治因素，而是基於正在進行的司法調查」，而法國堅定捍衛言論自由。不過，華爾街日報近日揭露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾與杜洛夫共進午餐，甚至邀請他將Telegram將總部遷至巴黎，但遭杜洛夫拒絕。報導提到，馬克宏當時還曾討論了給予杜羅夫法國公民身份，1名法國官員透露，杜洛夫主動向馬克宏表達希望能拿法國公民身份。