Tilly Birds唱紅破億失戀情歌！首來台開專場　曝一次嗑3家臭豆腐

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▲ Tilly Birds表示，很喜歡王力宏跟周杰倫，F4在當地也很受歡迎。（圖／B’in Live Entertainment提供）

泰國新生代流量三人搖滾樂團Tilly Birds由主唱Third、吉他手Billy、鼓手Milo組成，有多首失戀小情歌點閱破億，今年2月也曾來台參加音樂祭，僅過半年他們就火速二訪台灣，於今（29）日首度來台舉行專場演唱會。他們在開唱前受訪，透露上次來台就對台灣歌迷的熱情印象深刻，也非常喜歡台灣美食，Third就說自己很喜歡吃臭豆腐，有一次自己來台旅遊時，還曾一次嗑了3家臭豆腐。Tilly Birds今日在Zepp New Taipei開專場演唱會，在開唱前接受媒體聯訪，他們表示，先前來台灣留下深刻印象，歌迷都非常熱情，即使不太會唱他們的歌，但台下歌迷也會儘量用自己會的泰語和他們溝通。他們對台灣的食物也很有熱忱，Third透露，上次來台灣有去台中的夜市買臭豆腐，2019年自己到台灣旅遊時，也曾到一處老街品嘗臭豆腐，還一次吃了3家；Billy則對上次來台吃到的飯糰印象深刻，因為當時他用Google 翻譯，發現上面寫著「金魚飯糰」，直到現在都不知道自己到底吃了什麼，不過很好吃；Milo則特別鍾愛珍珠奶茶，嘗試了很多不同家的珍奶，覺得台灣店家比泰國好喝很多。由於在台灣和泰國都相當炎熱，讓人好奇他們表演時是否遇過什麼狀況？Billy透露，其實天氣過熱這種事情很常發生，他們曾因為汗流太多，導致耳機等設備損毀，汗水也會滴到眼睛裡面，或浸濕頭髮影響視線。他們現在有時候就會請工作人員先到現場，並先詢問現場的炎熱程度，評分標準通常是1至10分，如果是8到10分就會多準備飲用水，而損毀器材那次的熱度高達20分，他們有時也會在室外演出，還有觀眾當場暈倒。Tilly Birds的歌曲因為搭上人氣BL劇而受到歡迎，其中國民失戀小情歌〈Same Page?〉、〈Until Then〉、〈Just Being friendly〉更在YouTube達到破億點閱，Third被問到唱失戀情歌時，自己是否會有感觸？他表示確實是會有感覺，但不是所有歌曲都是他的故事，也有朋友的故事，難過的歌唱起來也比開心的歌好詮釋，不過唱的時候不會一直往負面方向走。是否有欣賞或是想合作的台灣藝人？Third表示，很欣賞王力宏，不過一開始是透過電影《雷霆戰警》認識對方，當時還不知道對方是歌手；Milo則說，經常聽樂團落日飛車的演出，另外還有很受歡迎的F4，之前讀大學有一個台灣同學，大家還會一直叫他唱歌，Third也分享，朋友媽媽那年代對F4很瘋狂，都會守在電視機前面，特別喜歡言承旭，只要有表演就會去看。另外他們也很喜歡周杰倫，因為對方不只唱歌，還有電影作品。最後Tilly Birds對粉絲喊話，這次來台開唱，主要希望大家可以一起開心享受，而他們每次都是在台上臨時想到驚喜，所以也無法確定屆時會準備什麼給歌迷，可以提前透露的是，10月將推出新專輯，粉絲敬請期待。