加強校園安全！北市教育局6面向把關　開學前完成反針孔偵測工作

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開學前台北市276校已全面完成反針孔偵測工作，教育局實施6大面向守護校園安全。（圖／北市教育局）

今（30）日全台國中小學開學日，為營造安全學習環境，有效防堵校園內偷拍犯罪行為，北市教育局276校已在29日全面完成校園反針孔偵測工作，並嚴格要求各校定期維護偵測設備，確保校園安全與學生隱私獲得最佳保障，同時為落實巡檢機制，教育局責成各校評估反針孔巡檢工作納入學校保全契約，配合校園巡查一併進行，增加巡檢頻率，後續將委外專業廠商進行不定期抽查。北市教育局同時也針對巡檢人員規劃增能研習，以有效防堵校園內偷拍犯罪行為。開學後亦將督導學校融入校內性別平等教育課程，引導學生提高自我保護意識，教導學生辨識潛在危險，營造友善、安心的校園環境。為進一步加強校園安全，教育局將從六大面向全方位守護校園安全，包括升級設備，精準防護、定期巡檢，層層把關、委外複檢，雙重保障、納入保全契約，提升偵測頻率、增能研習，強化專業知能、提高防範意識，強化自我保護。北市教育局指出，因應針孔偷拍設備日新月異，113學年度起各級學校反針孔偵測設備升級，採購更高規格之偵測設備，提升偵測效率，以有效防堵各型態針孔偷拍。校園安全巡檢本就是校安維護的重要工作，本市各級學校應落實每月至少2次定期進行反針孔巡檢偵測，並由督導隨時抽查學校落實情形。建立複檢機制，委請反針孔偵測專業廠商每月10間學校進行不定期抽查檢測，以確保校園安全無虞，讓師生安心學習。而反針孔巡檢作業亦是校園安全重要工作之一，教育局業請各校評估將反針孔巡檢工作納入學校保全契約，配合校園巡查一併進行，增加巡檢頻率。同時為提升校園巡查人員的專業知識與技能，教育局已規劃於113年9月5日針對巡查人員增能訓練，分享巡查檢測方法與實務操作，進一步提升巡查效能。北市教育局說明，開學後將督導學校融入校內性別平等教育課程，引導學生提高自我保護意識，教導學生辨識潛在危險，並辦理校園反針孔偵測宣導活動，提高學生對針孔偷拍的防範意識、識別可疑設備、普及反偷拍知識，讓學生能夠學習自我保護，共同防範偷拍行為。北市教育局一向高度重視學童的安全與隱私保護，嚴格要求各級學校定期維護偵測設備，並強化反針孔偷拍偵測工作及巡檢頻率。各校目前已完成全面的偵測巡檢，確保本市校園的安全與學生的隱私獲得最佳保障。