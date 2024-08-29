鬧不合！北韓下令禁看中國影劇　金正恩連《梁祝》也列黑名單

我是廣告 請繼續往下閱讀

北韓近期頻頻表現對北京當局不滿的行為，日前曾罕見公開寫信反對中國在兩國邊境附近地區設立電信設施，近日又傳出限制民眾看中國電影和電視劇，原因是金正恩認為中國敘事當中多半扭曲了朝鮮半島的歷史，主張高句麗的歷史是中國少數民族的地方政權，還有宣傳包含北韓服裝、泡菜等文化起源都來自中國。《自由亞洲電台》報導指出，北韓領導人金正恩過去長期把韓流文化包含KPOP、韓劇或電影等列為管制對象，但近期卻首次將中國的影視劇、演講與錄音等同樣列為黑名單當中。報導指出，北韓民眾被禁止觀看中國或香港所拍攝的電影或電視劇，其中包含在北韓相當受歡迎的《梁山伯與祝英台》、《武林外傳》等等，此外涉及中國史觀的演講或錄音內容也同樣被列入「不純」影音名單當中，禁止民眾私下收聽或散播。消息人士透露，這次的影視聽黑名單當中，除了韓國流行歌曲、電影之外，包含印度、俄羅斯與來自中國的數十部電視連續劇和電影都列在其中，原因涉及這些描述中國史觀的影視作品當中往往稱北韓為中國少數民族的地方政權，且過份淡化了北韓前領導人金日成的抗日歷史。近期北韓與中國「鬧不合」的事件還有中國在邊境地區建設電信設施的糾紛，平壤當局更罕見透過外交手段，抗議中國擬設的191個電信設施將帶來「嚴重干擾」；另一起事件則是北韓與俄羅斯簽署兩國全面戰略夥伴關係條約，雙方在國防領域的密切互動也被認為令北京當局不滿。