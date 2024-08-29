共機首度擅闖日本領空　中國國防部：勿過度解讀

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中國解放軍運-9電子偵察機於26日上午進入擅闖日本領空，這是日本防衛省首次確診有中國軍機侵犯領空，日本政府多名高官也在第一時間強烈表達抗議，週四（29）日本自衛隊統合幕僚長更警告中國的行為顯示北京當局在該區域的軍事擴張行動，中國國防部則強調，中國素來尊重各國主權，關於該事件「希望不要過解讀」。日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在今日的記者會上表示，這起入侵領空事件與先前釣魚台附近曾發生的中國國家海洋局的飛機入侵顯示，中國在該地點進行的軍事活動，已成為該地區擴張和活躍化的一部分，「我們正注意到，相關事件發生在更加靠近九州本土的地方，至於意圖與目的還無法確切說明」。中國國防部發言人吳謙則同樣在記者會上回應表示，當局正透過外交管道持續溝通，吳謙強調，中國素來尊重各國主權，「關於該事件，希望不要過解讀」，《共同社》指出，這番言論是有鑒於當局意識到如今的討論正圍繞著中國戰機是否為故意入侵。中國外務省在日前的記者會上同樣強調「無意侵犯任何國家的領空」，而在日本跨黨派「日中友好議員聯盟」二階俊博訪問日本期間，與之對談的中國全國人大常委會委員長趙樂際亦表示「無意侵犯日本的領空」。